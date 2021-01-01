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البويرة: العشرات من سائقي السيارات عالقين بسبب الثلوج المتساقطة على مرتفعات تيكجدة

  أدرج يـوم : الجمعة, 01 كانون2/يناير 2021 19:02     الفئـة : جهـوي     قراءة : 16 مرات
البويرة: العشرات من سائقي السيارات عالقين بسبب الثلوج المتساقطة على مرتفعات تيكجدة

البويرة - علق العشرات من سائقي السيارات يوم الجمعة بأعالي تيكجدة (البويرة) بسبب الثلوج المتساقطة والضباب الكثيف الذي غطى كل من الموقع المذكور والطريق الوطني رقم 33، حسبما لوحظ بعين المكان.

وقد عرف الموقع ازدحاما مروريا كبيرا مع نهاية الظهيرة قبل أن تسد الثلوج المتساقطة الطريق بالكامل.

في هذا الصدد، أشار المكلف بالاتصال لدى الحماية المدنية، الملازم عبدات يوسف لوأج إلى أن "الثلوج وكثافة الضباب الذي غطى الموقع والطريق قد شلا حركة المرور".

كما تم تسخير فريق كامل من الحماية المدنية منذ صباح اليوم بتيكجدة لتقديم يد العون والمساعدة للمواطنين وسائقي المركبات العالقين في الموقع بسبب تساقط الثلوج.

وطمأن الملازم عبدات بأن "الفريق متواجد بعين المكان، وهو بصدد العمل على إعادة فتح المسلك أمام سائقي المركبات"، مضيفا إن كل مصالح الحماية المدنية جاهزة للتدخل بعد تلقيها النشرية الخاصة بالأحوال الجوية.

واستطرد يقول في هذا الصدد "مصالحنا جاهزة للتدخل، إذ ثمة فريق يعمل بكامل طاقته في تيكجدة لمساعدة الناس وسائقي السيارات العالقين بسبب الثلوج".

للإشارة، شهد منتجع تيكجدة صباح اليوم الجمعة توافدا لعشرات سائقي السيارات والزوار للاستمتاع بالمناظر الخلابة للموقع.

من جهته، أوضح المكلف بالاتصال لدى المركز الوطني للرياضة والترفيه بتيكجدة، محمد أمزيان بلقاسمي أن "عدد الزوار قد تضاعف بشكل خاص مع حلول السنة الميلادية الجديدة، إذ ترغب العائلات والزوار الآخرون في التخلص من الروتين والضغط الناجم عن الأزمة الصحية".

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البويرة: العشرات من سائقي السيارات عالقين بسبب الثلوج المتساقطة على مرتفعات تيكجدة
  أدرج يـوم : الجمعة, 01 كانون2/يناير 2021 19:02     الفئـة : جهـوي     قراءة : 16 مرة   شارك

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