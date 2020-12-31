تمنراست: الحاج باي أخاموك وشقيقه كان لهما دورا بارزا في الحفاظ على الوحدة الوطنية

تمنراست - أجمع مشاركون في لقاء نظم اليوم الخميس بتمنراست ضمن برنامج إحياء الذكرى السنوية لمجاهدي تمنوكلة نهقار أن الحاج باي أخاموك وشقيقه الحاج موسى كان لهما دورا بارزا في الحفاظ على الوحدة الوطنية سواء أثناء الثورة التحريرية المجيدة أو بعدها.

وأكد مؤرخون وباحثون خلال هذا اللقاء الذي نظم بمنطقة " تولاوالين" التاريخية بإقليم بلدية أبالسة (100 كلم عن تمنراست) أن هاتين الشخصيتين أديا دورا هاما في الحفاظ على الوحدة الوطنية من خلال المواقف البطولية و التاريخية التي يشهد لها الجميع.

وفي هذا الصدد أوضح الأستاذ و الباحث في التاريخ، هقاري محمد، من المركز الجامعي بتمنراست في مداخلة حول "الأدوار الاجتماعية والمواقف السياسية للحاج باي أخاموك"، أنه من بين أبرز المواقف التاريخية التي عرف بها الحاج باي أخاموك (أمين العقال الأهقار ما بين 1950 و1971) رفضه القاطع لمسألة فصل الصحراء عن باقي أجزاء الوطن.

وأشار المحاضر بخصوص ذات الموقف أن الحاج باي أخاموك " قد رفض العرض الذي كان قد قدمه له الجنرال شارل ديغول المتمثل في تنصيبه سلطانا على كل إقليم الصحراء".

كما شهد له بمساهمته الكبيرة في استقرار منطقة الأهقار ونشر العدل بين السكان و الحرص على تعليم الأطفال و كذا الاهتمام بترقية النشاط الفلاحي بالمنطقة، كما أضاف الباحث محمد هقاري.

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ومن جهته ذكر الباحث حاجي رمضان (مهتم بتاريخ المنطقة) أن "الحاج موسى أخاموك واصل مسيرة شقيقه كقائد لقبائل الأهقار ساعيا في كل أعماله إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية وعلى تماسك الجزائر مجهضا عديد محاولات الراغبين في المساس بالوحدة الوطنية".

وكانت هذه المناسبة التي شهدت حضور السلطات الولائية وسكان المنطقة و ممثلي الأسرة الثورية و المجتمع المدني فرصة لاستحضار تاريخ المقاومات الشعبية في منطقتي الأهقار و تديكلت، حيث أبرز الحضور أهمية تدريس التاريخ وتلقينه للأجيال الناشئة، وضرورة انخراط الجميع في مساعي تعزيز اللحمة والهوية الوطنية لتقوية الجبهة الداخلية.-

ومن جهته، أكد محمد أخاموك و هو نجل الحاج موسى أخاموك أن استذكار تاريخ مجاهدي المنطقة "يعد أمرا ضروريا لتدعيم المكاسب المحققة لبناء الجزائر".

وأشار بدوره أمين العقال بالأهقار أحمد إيدابير وهو ابن أخت الحاج موسى أخاموك أن هذه المبادرات الهادفة تساهم في التعريف بتاريخ المنطقة .

واستحسن سكان بلدية أبالسة تنظيم هذه التظاهرة التاريخية التي تعد، كما قالوا، فرصة لإبراز مشاركة ومساهمة سكان المنطقة في الدفاع عن سيادة الجزائر عبر مختلف الحقب التاريخية.