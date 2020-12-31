Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تمنراست: الحاج باي أخاموك وشقيقه كان لهما دورا بارزا في الحفاظ على الوحدة الوطنية

  أدرج يـوم : الخميس, 31 كانون1/ديسمبر 2020 16:59     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرات
تمنراست: الحاج باي أخاموك وشقيقه كان لهما دورا بارزا في الحفاظ على الوحدة الوطنية

تمنراست - أجمع مشاركون في لقاء نظم اليوم الخميس بتمنراست ضمن برنامج إحياء الذكرى السنوية لمجاهدي تمنوكلة نهقار أن الحاج باي أخاموك وشقيقه الحاج موسى كان لهما دورا بارزا في الحفاظ على الوحدة الوطنية سواء أثناء الثورة التحريرية المجيدة أو بعدها.

وأكد مؤرخون وباحثون خلال هذا اللقاء الذي نظم بمنطقة " تولاوالين" التاريخية بإقليم بلدية أبالسة (100 كلم عن تمنراست) أن هاتين الشخصيتين أديا دورا هاما في الحفاظ على الوحدة الوطنية من خلال المواقف البطولية و التاريخية التي يشهد لها الجميع.

وفي هذا الصدد أوضح الأستاذ و الباحث في التاريخ، هقاري محمد، من المركز الجامعي بتمنراست في مداخلة حول "الأدوار الاجتماعية والمواقف السياسية للحاج باي أخاموك"، أنه من بين أبرز المواقف التاريخية التي عرف بها الحاج باي أخاموك (أمين العقال الأهقار ما بين 1950 و1971) رفضه القاطع لمسألة فصل الصحراء عن باقي أجزاء الوطن.

وأشار المحاضر بخصوص ذات الموقف أن الحاج باي أخاموك " قد رفض العرض الذي كان قد قدمه له الجنرال شارل ديغول المتمثل في تنصيبه سلطانا على كل إقليم الصحراء".

كما شهد له بمساهمته الكبيرة في استقرار منطقة الأهقار ونشر العدل بين السكان و الحرص على تعليم الأطفال و كذا الاهتمام بترقية النشاط الفلاحي بالمنطقة، كما أضاف الباحث محمد هقاري.

إقرأ أيضا: أمين العقال بالاهقار يستنكر ويندد بتدخل البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للجزائر

ومن جهته ذكر الباحث حاجي رمضان (مهتم بتاريخ المنطقة) أن "الحاج موسى أخاموك واصل مسيرة شقيقه كقائد لقبائل الأهقار ساعيا  في كل أعماله إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية وعلى تماسك الجزائر مجهضا عديد محاولات الراغبين في المساس بالوحدة الوطنية".

وكانت هذه المناسبة التي شهدت حضور السلطات الولائية وسكان المنطقة و ممثلي الأسرة الثورية و المجتمع المدني فرصة لاستحضار تاريخ المقاومات الشعبية في منطقتي الأهقار و تديكلت، حيث أبرز الحضور أهمية تدريس التاريخ وتلقينه للأجيال الناشئة، وضرورة انخراط الجميع في مساعي تعزيز اللحمة والهوية الوطنية لتقوية الجبهة الداخلية.-

ومن جهته، أكد محمد أخاموك و هو نجل الحاج موسى أخاموك أن استذكار تاريخ مجاهدي المنطقة "يعد أمرا ضروريا لتدعيم المكاسب المحققة لبناء الجزائر".

وأشار بدوره أمين العقال بالأهقار أحمد إيدابير وهو ابن أخت الحاج موسى أخاموك أن هذه المبادرات الهادفة تساهم في التعريف بتاريخ المنطقة .

واستحسن سكان بلدية أبالسة تنظيم هذه التظاهرة التاريخية التي تعد، كما قالوا، فرصة لإبراز مشاركة ومساهمة سكان المنطقة في الدفاع عن سيادة الجزائر عبر مختلف الحقب التاريخية.

كلـمات مفتـاحيــة :
تمنراست: الحاج باي أخاموك وشقيقه كان لهما دورا بارزا في الحفاظ على الوحدة الوطنية
  أدرج يـوم : الخميس, 31 كانون1/ديسمبر 2020 16:59     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.12.31

مسابقة أحسن فيديو توعوي حول كورونا بسطيف: تتويج "البيت الأبيض" لحمزة غانم من المسيلة

20.12.31

مجلس قضاء الجزائر العاصمة: تأييد أحكام السجن النافذ في حق الإخوة كونيناف

20.12.31

تمنراست: الحاج باي أخاموك وشقيقه كان لهما دورا بارزا في الحفاظ على الوحدة الوطنية

20.12.31

كوفيد-19 : تسجيل 299 إصابة جديدة، 272 حالة شفاء و 5 وفيات

20.12.31

في رسالة له بمناسبة السنة الجديدة: بابا الفاتيكان يدعو إلى تعزيز مسار السلام عبر العالم

20.12.31

دراجات/ البطولة الافريقية 2021 : المنتخب الجزائري يواصل تحضيراته ببسكرة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.12.28

مملكة نوميديا: قوة سادت قرابة خمس قرون على المتوسط 

20.12.28

انعدام الفوترة و وثيقة مسار المنتوج من اخطر ما يشوب أخلاقيات النشاط التجاري

20.12.28

مجسم الملك سيفاكس.. إعادة اعتبار لشخصية تاريخية

20.12.29

الرئيس تبون يعود الى ارض الوطن

20.12.28

شرفي يستبعد إمكانية تنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة في يوم واحد 

20.12.28

تعديل الدستور: شرفي يؤكد أن توقيع رئيس الجمهورية على المرسوم "غير محدد بآجال قانونية"