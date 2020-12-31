إيليزي:  فتح مقر للمندوبية المحلية لوسيط الجمهورية

وبالمناسبة، أكد المندوب المحلي لوسيط الجمهورية، إبراهيم إنتمات، أن هذه الهيئة الجديدة و المستحدثة من طرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تأتي لتكرس المساعي الرامية إلى التكفل بانشغالات المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية والعمل على تذليل كافة العراقيل سيما منها تلك العالقة بين المواطن والإدارة وفق وساطة مرنة تخضع لجملة من القوانين والأحكام المتعلقة بمهام المندوب المحلي لوسيط الجمهورية .

وأضاف ذات المسؤول أنه سيتم تخصيص أيام محددة خلال الأسبوع لاستقبال المواطنين والإطلاع على مختلف انشغالاتهم وتدوينها والعمل على إيجاد الحلول لها بالتنسيق مع مختلف الأطراف ذات الصلة، مع اقتراح التدابير التي ينبغي اتخاذها في هذا الشأن.

ومن جهته، أبرز والي الولاية، مصطفى أغامير، لدى إشرافه على مراسم فتح مقر للمندوبية، أهمية هذه الهيئة الجديدة والتي تشكل – حسبه -- لبنة أساسية من شأنها تعزيز الثقة بين المواطن والإدارة وتحسين الخدمة العمومية.

وأكد في ذات السياق أن مصالحه ستعمل على مرافقة المندوب المحلي لوسيط الجمهورية والتنسيق معه لخدمة المواطن والتكفل بانشغالاته.