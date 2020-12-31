تساقط الثلوج على مرتفعات شمال الوطن اعتبارًا من يوم الجمعة

و تتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية الجوية الخاصة التي تشير الى درجة اليقظة البرتقالية، في تلمسان و سيدي بلعباس و معسكر و سعيدة و النعامة و البيض و الأغواط و الجلفة و تيارت و تيسمسيلت و عين الدفلى و المدية و البليدة و البويرة و تيزي وزو و برج بوعريريج و بجاية و سطيف وباتنة.
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و سيتراوح سمك الثلوج بين 10 و 20 سم خلال فترة صلاحية النشرية الجوية الخاصة التي تمتد من يوم الجمعة الساعة 15:00 حتى يوم الأحد على الساعة 12:00، حسبما أوضح ذات المصدر.