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تساقط الثلوج على مرتفعات شمال الوطن اعتبارًا من يوم الجمعة

  أدرج يـوم : الخميس, 31 كانون1/ديسمبر 2020 14:39     الفئـة : جهـوي     قراءة : 18 مرات
تساقط الثلوج على مرتفعات شمال الوطن اعتبارًا من يوم الجمعة

الجزائر - من المرتقب تساقط الثلوج يوم غد الجمعة على مرتفعات شمال الوطن التي يتجاوز علوها 900 إلى 1000 متر فوق مستوى سطح البحر وستصل إلى المرتفعات الاقل علوا اي من 700 إلى 800 متر اعتبارا من يوم السبت، حسبما ورد في نشرية جوية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية.

و تتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية الجوية الخاصة التي تشير الى درجة اليقظة البرتقالية، في تلمسان و سيدي بلعباس و معسكر و سعيدة و النعامة و البيض و الأغواط و الجلفة و تيارت و تيسمسيلت و عين الدفلى و المدية و البليدة و البويرة و تيزي وزو و برج بوعريريج و بجاية و سطيف وباتنة.

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و سيتراوح سمك الثلوج بين 10 و 20 سم خلال فترة صلاحية النشرية الجوية الخاصة التي تمتد من يوم الجمعة الساعة 15:00 حتى يوم الأحد على الساعة 12:00،  حسبما أوضح ذات المصدر.

آخر تعديل على الخميس, 31 كانون1/ديسمبر 2020 14:44
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تساقط الثلوج على مرتفعات شمال الوطن اعتبارًا من يوم الجمعة
  أدرج يـوم : الخميس, 31 كانون1/ديسمبر 2020 14:39     الفئـة : جهـوي     قراءة : 18 مرة   شارك

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