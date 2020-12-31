ورقلة : منشآت صحية في الأفق لتعزيز خدمات القطاع

ورقلة- سيتدعم قطاع الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بولاية ورقلة خلال السنة القادمة بهياكل جديدة من شأنها أن تساهم في تحسين الخدمات الصحية الموجهة لساكنة الولاية, حسبما علم يوم الخميس لدى مصالح الولاية.

ويتعلق الأمر باستلام في غضون الثلاثي الأول من 2021 مؤسستان إستشفائيتان بطاقة 60 سرير لكل واحدة منها بكل من بلديتي تيماسين والحجيرة, كما أوضح ذات المصدر.

وفيما يتعلق بمستشفى 240 سرير الجاري إنجازه بمدينة تقرت (160 كلم شمال ورقلة) فمن المنتظر أن يكون جاهزا للإستغلال في غضون الأربعة أشهر القادمة.

كما يرتقب أن تطلق خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة ورشات إنجاز مستشفيين جديدين بطاقة 60 سرير لكل واحد منهما بكل من بلديتي الرويسات والمقارين, إستنادا إلى مصالح الولاية.

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وقد اختيرت الأرضية بالنسبة لمستشفى المقارين ومؤسسة الإنجاز, وجرت نفس العملية بالنسبة لمستشفى الرويسات, وشرع في الإجراءات الإدارية المتعلقة بتعيين مقاولة الإنجاز.

ويتوفر قطاع الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بولاية ورقلة التي تحصي ساكنة تناهز 700.000 نسمة على أربع (4) مؤسسات عمومية إستشفائية بكل من ورقلة و تقرت و حاسي مسعود و الطيبات, ومستشفيين الأم- والطفل أحدهما بعاصمة الولاية والآخر بمدينة تقرت.

كما يحصي أيضا خمس مؤسسات عمومية للصحة الجوارية موزعة على مدن ورقلة و تقرت و حاسي مسعود و الحجيرة و البرمة.