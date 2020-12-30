Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

إسترجاع  14 قطعة أثرية خلال نقطة مراقبة لمفتشية اقسام الجمارك لولاية برج بوعريريج

  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 كانون1/ديسمبر 2020 17:35     الفئـة : جهـوي     قراءة : 2 مرات
إسترجاع  14 قطعة أثرية خلال نقطة مراقبة لمفتشية اقسام الجمارك لولاية برج بوعريريج فيسبووك: المديرية العامة للجمارك الجزائرية

سطيف - تمكنت الفرقة المتنقلة لمفتشية أقسام الجمارك لولاية برج بوعريريج التابعة للمديرية الجهوية للجمارك بسطيف من استرجاع 14 قطعة أثرية من الحفريات الأثرية ذات القيمة التاريخية، حسب ما علم اليوم الأربعاء من ذات السلك النظامي.

وأوضح ذات المصدر ل/وأج بأن هذه العملية تندرج في إطار محاربة الاتجار غير الشرعي بالممتلكات الثقافية، حيث تم العثور على هذه القطع الأثرية وهي عبارة عن أحجار أثرية ذات قيمة تاريخية داخل شاحنة و ذلك خلال نقطة مراقبة نظمت من طرف مفتشية أقسام الجمارك لولاية برج بوعريريج.

وقد أسفرت العملية عن توقيف شخص واحد بتهمة حيازة هذه القطع الأثرية و تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة بموجب القانون 98-04 المتعلق بحماية التراث الثقافي و المواد 324 و 310 و 303 و 3 من قانون الجمارك و كذا المواد 10 و 02 و 16 و 12 من الأمر 05-06 المتعلق بمكافحة التهريب، كما أضافه ذات المصدر .

وقدرت قيمة المحجوزات ب 80 ألف دج فيما قدرت قيمة وسيلة النقل ب 1،2 مليون دج، فضلا عن الغرامة الناتجة عن العملية ب 12،8 مليون دج،  كما تمت الإشارة إليه.

كلـمات مفتـاحيــة :
إسترجاع  14 قطعة أثرية خلال نقطة مراقبة لمفتشية اقسام الجمارك لولاية برج بوعريريج
  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 كانون1/ديسمبر 2020 17:35     الفئـة : جهـوي     قراءة : 2 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.12.30

إطلاق بوابة رقمية لترقية الخدمة العمومية وتسهيل الاستثمار في قطاع السياحة

20.12.30

البنك الوطني الجزائري يطلق فضاءين رقميين جديدين بالعاصمة و وهران

20.12.30

إسترجاع  14 قطعة أثرية خلال نقطة مراقبة لمفتشية اقسام الجمارك لولاية برج بوعريريج

20.12.30

مجلس المحاسبة: البلديات مدعوة للسهر على التحكم في الجباية الخاضعة لمهامها

20.12.30

عملية البحث عن شخص تائه بمنطقة الضاية بالبليدة: العثور على جثة مجهولة الهوية

20.12.30

الصناعة الإلكترونية والأجهزة الكهرومنزلية: تبادلات "مثمرة" لتطوير الفرع

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.12.28

مملكة نوميديا: قوة سادت قرابة خمس قرون على المتوسط 

20.12.28

انعدام الفوترة و وثيقة مسار المنتوج من اخطر ما يشوب أخلاقيات النشاط التجاري

20.12.28

مجسم الملك سيفاكس.. إعادة اعتبار لشخصية تاريخية

20.12.29

الرئيس تبون يعود الى ارض الوطن

20.12.28

شرفي يستبعد إمكانية تنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة في يوم واحد 

20.12.28

تعديل الدستور: شرفي يؤكد أن توقيع رئيس الجمهورية على المرسوم "غير محدد بآجال قانونية"