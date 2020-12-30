إسترجاع  14 قطعة أثرية خلال نقطة مراقبة لمفتشية اقسام الجمارك لولاية برج بوعريريج

وأوضح ذات المصدر ل/وأج بأن هذه العملية تندرج في إطار محاربة الاتجار غير الشرعي بالممتلكات الثقافية، حيث تم العثور على هذه القطع الأثرية وهي عبارة عن أحجار أثرية ذات قيمة تاريخية داخل شاحنة و ذلك خلال نقطة مراقبة نظمت من طرف مفتشية أقسام الجمارك لولاية برج بوعريريج.
وقد أسفرت العملية عن توقيف شخص واحد بتهمة حيازة هذه القطع الأثرية و تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة بموجب القانون 98-04 المتعلق بحماية التراث الثقافي و المواد 324 و 310 و 303 و 3 من قانون الجمارك و كذا المواد 10 و 02 و 16 و 12 من الأمر 05-06 المتعلق بمكافحة التهريب، كما أضافه ذات المصدر .
وقدرت قيمة المحجوزات ب 80 ألف دج فيما قدرت قيمة وسيلة النقل ب 1،2 مليون دج، فضلا عن الغرامة الناتجة عن العملية ب 12،8 مليون دج، كما تمت الإشارة إليه.