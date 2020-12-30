إسترجاع  14 قطعة أثرية خلال نقطة مراقبة لمفتشية اقسام الجمارك لولاية برج بوعريريج

سطيف - تمكنت الفرقة المتنقلة لمفتشية أقسام الجمارك لولاية برج بوعريريج التابعة للمديرية الجهوية للجمارك بسطيف من استرجاع 14 قطعة أثرية من الحفريات الأثرية ذات القيمة التاريخية، حسب ما علم اليوم الأربعاء من ذات السلك النظامي.

وأوضح ذات المصدر ل/وأج بأن هذه العملية تندرج في إطار محاربة الاتجار غير الشرعي بالممتلكات الثقافية، حيث تم العثور على هذه القطع الأثرية وهي عبارة عن أحجار أثرية ذات قيمة تاريخية داخل شاحنة و ذلك خلال نقطة مراقبة نظمت من طرف مفتشية أقسام الجمارك لولاية برج بوعريريج.

وقد أسفرت العملية عن توقيف شخص واحد بتهمة حيازة هذه القطع الأثرية و تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة بموجب القانون 98-04 المتعلق بحماية التراث الثقافي و المواد 324 و 310 و 303 و 3 من قانون الجمارك و كذا المواد 10 و 02 و 16 و 12 من الأمر 05-06 المتعلق بمكافحة التهريب، كما أضافه ذات المصدر .

وقدرت قيمة المحجوزات ب 80 ألف دج فيما قدرت قيمة وسيلة النقل ب 1،2 مليون دج، فضلا عن الغرامة الناتجة عن العملية ب 12،8 مليون دج، كما تمت الإشارة إليه.