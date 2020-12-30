البنك الوطني الجزائري يطلق فضاءين رقميين جديدين بالعاصمة و وهران

الجزائر - أطلق البنك الوطني الجزائري، اليوم الأربعاء، فضاءين رقميين جديدين بالعاصمة و وهران، حسبما افاد به بيان لهذا البنك العمومي.

واوضح ذات المصدر ان اطلاق هذه الخدمة تم تحت اشراف الرئيس المدير العام للبنك، ميلود فراحتة، على مستوى وكالة حسين داي "611 "بشارع طرابلس (العاصمة)، ووكالة وهران "952" الواقعة بوالية (وهران).

و بهذا، يرتفع عدد الفضاءات الرقمية المتاحة للبنك الى اثنتي عشر (12) فضاء، حسب البيان.

و أوضح نقس المصدر ان هاذين الفضاءين الرقميين يتكونان من جناح أوتوماتيكي متاح 24سا/24سا و 7أيام/7أيام، شباك أوتوماتيكي للبنك مجهز بأجهزة الصراف الآلي موزع أوتوماتيكي للأوراق النقدية) والتي تتيح القيام بمجموعة من العمليات المصرفية، كما يحتويان أيضا على جناح رقمي مجهز بلوحات رقمية يسمح بالولوج إلى منصة الدفع الإلكتروني والموقع الإلكتروني للبنك، القيام بمحاكاة القروض، الصيرفة الإسلامية، التأمين، بالإضافة إلى خدمة الفيديو المباشر التي تسمح للزبون بالاتصال مع المكلف بالزبائن عن بعد.

كما ذكر البنك الوطني الجزائري أن الوكالة الرقمية حسين داي "611 "تضمن التقارب والجوارية للمواطنين من خلال مكلف بالدراسات متموضع بها يحرص على تقديم مختلف عروض و منتجات البنك لزائري الفضاء الرقمي الجواري.

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من جهة أخرى، أطلق البنك، اليوم كذلك، خدمة جديدة تسمح للمواطنين القيام بالفتح المسبق لحساباتهم البنكية عبر الإنترنت، متاحة 24سا/24سا و7أيام/7أيام، وذلك عن طريق تطبيق الهاتف المحمول أو موقع الخدمات البنكية الإلكترونية للبنك أو موقع الفتح المسبق للحساب عبر الإنترنت للبنك الوطني الجزائري.

و أوضح البنك أن هذه الخدمة الجديدة، موجهة خصيصا للأفراد لفتح الحسابات التالية: حساب ودائع تحت الطلب، حساب توفير كلاسيكي وحساب توفير مستقبلي، حساب إسلامي ودائع تحت الطلب، حساب توفير إسلامي بفائدة أو بدون فائدة أو حساب استثمار إسلامي.

و للشروع في عملية الفتح المسبق للحساب عبر الأنترنت، يتوجب على الزبون ملء استمارة المعلومات الموضوعة تحت تصرفه، تحميل الوثائق المطلوبة () شهادة الميلاد، شهادة الإقامة ووثيقة الهوية للمهتم أو الوصي)، تحديد موعد من اختياره في وكالة من اختياره مع المكلف بالزبائن من أجل استكمال إجراءات فتح الحساب وتفعيله.

و بهذا، يؤكد البنك، حسب البيان، رغبته في مواصلة سياسته الخاصة بتحديث و رقمنة وكالاته وأنشطته، وذلك من خلال تقديم باقة من المنتجات والخدمات المبتكرة التي تقدم بدائل أكثر لزبائنه من أجل القيام بالعمليات المصرفية.

كما اكد البيان أن كل المعلومات المتعلقة بالوكالات الرقمية للبنك و بالعروض التجارية متاحة على الصفحات الرسمية لمواقع التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للبنك.