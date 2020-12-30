المسيلة : الإعدام لشرطي قتل زوجته و 3 أفراد من أسرتها بحي لاروكاد -

كوفيد-19 : تسجيل 323 إصابة جديدة، 305 حالة شفاء و 6 وفيات -

البنك الوطني الجزائري يطلق فضاءين رقميين جديدين بالعاصمة و وهران -

رئيس الجمهورية يعقد جلسة عمل مع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي -

مخطط الإنعاش الاقتصادي: خارطة طريق للخروج من التبعية للمحروقات -

البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية: يوم إعلامي وتحسيسي حول مكافحة تضارب المصالح -

الرئيس الأسبق اليمين زروال يعرب للرئيس تبون عن سعادته لعودته إلى أرض الوطن -

إحتفالات رأس السنة: الحماية المدنية تدعو المواطنين الى توخي الحيطة والحذر -

إيليزي - أعياد رأس السنة: تدفق كبير للسياح الوطنيين على مدينة جانت -

الاتحادية الوطنية للخبازين تنفي اشاعات حول إضراب الخبازين -

كريم يونس يؤكد أن وساطة الجمهورية إستحدثت للقضاء على البيروقراطية و الفساد -

أجندة ثرية تنتظر الرئيس تبون بعد عودته إلى أرض الوطن -

عبد الحفيظ بوالصوف: عبقرية الاستعلامات في خدمة نضال الجزائر من أجل الاستقلال -

مكتب مجلس الأمة يعرب عن ابتهاجه لعودة الرئيس تبون إلى أرض الوطن -

جراد يعرب عن سروره بعودة الرئيس تبون إلى أرض الوطن معافى -

الرابطة الأولى (تسوية الرزنامة): م. الجزائر - ش. قسنطينة في الواجهة و الرائد في خطر بالعاصمة -

المديرية العامة للأمن الوطني تسطر مخططا أمنيا لتعزيز الأمن والسكينة بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة -

مكافحة الارهاب والجريمة : تنفيذ عدة عمليات أسفرت عن نتائج نوعية خلال أسبوع -

حوادث المرور: وفاة 14 شخصا وإصابة 1130 آخرين بجروح خلال أسبوع -