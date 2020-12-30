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إيليزي - أعياد رأس السنة: تدفق "كبير" للسياح الوطنيين على مدينة جانت

  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 كانون1/ديسمبر 2020 15:46     الفئـة : جهـوي     قراءة : 13 مرات
إيليزي - أعياد رأس السنة: تدفق &quot;كبير&quot; للسياح الوطنيين على مدينة جانت فيسبووك: مدينة جانت السياحية # Djanet Tourist City

إيليزي - تشهد مدينة جانت بولاية إيليزي هذه الأيام تدفقا ''كبيرا" للسياح من مختلف مناطق الوطن تزامنا مع الإحتفالات برأس السنة الميلادية الجديدة ، وموسم السياحة الصحراوية الذي يأتي هذه السنة في ظرف صحي استثنائي بسبب تفشي جائحة كوفيد-19، حسب ما علم اليوم الأربعاء لدى المديرية المنتدبة للسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي بجانت .

وسخرت كافة الشروط التنظيمية والإمكانيات الوقائية سيما على مستوى الهياكل الفندقية المستقبلة للسياح لضمان موسم سياحي صحي وآمن ، وفقا  لذات المصدر .

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وتشكل منطقة جانت ''عروس الطاسيلي'' مقصدا سياحيا بامتياز لهواة المغامرة والإستكشاف ، لما تزخر به من عوامل جذب طبيعية وثقافية وفنية ، إلا أن إقبال السياح هذه السنة اقتصر على الوطنيين فقط ، بسبب ما فرضته جائحة كورونا من تدابير وقائية أثرت بشكل مباشر على حركة السياحة بمنطقة جانت ، سيما خلال هذه الفترة التي عادة ما تشهد توافدا معتبرا للسياح الأجانب والوطنيين .

وتم في هذا الإطار تكييف النشاط والبرنامج السياحي المسطر من طرف قطاع السياحة وفقا للظرف الراهن باعتماد برتوكول صحي يتضمن الإلتزام التام بقواعد التباعد الجسدي داخل الهياكل الفندقية والفضاءات السياحية، وإلزامية ارتداء القناع الواقي، مع الحرص على التعقيم والتطهير الدوري لمختلف المنشآت المستقبلة للزوار والسياح لضمان موسم سياحي آمن وصحي، مثلما أوضح لـ''وأج'' المدير المنتدب للسياحة والصناعة التقليدية حمادي ألمين.

وأشار في الإطار ذاته إلى توفير كافة الشروط التي تضمن تقديم خدمات ذات جودة على مستوى المرافق الفندقية الستة بجانت والتي يبلغ إجمالي طاقة استيعابها 424 سريرا .

كما أعد برنامجا سياحيا وثقافيا ثريا يتضمن معارض تقليدية وعروض فلكلورية و أنشطة وتظاهرات ثقافية فنية للتعريف والترويج بما تزخر به حظيرة الطاسيلي ناجر من موروث مادي وغير مادي .

ويتعلق الأمر بالخصوص بقصور زلواز و الميهان و أجاهيل، وكذا المواقع الأثرية ومحطات الفن الصخري ومعالم جنائزية بمختلف أشكالها في كل من تانجت وإفدانيون وتماجرت و تيغمار، بالإضافة إلى منطقة إهرير التي تضم برك مائية بها أنواع عديدة من الأسماك والنباتات والمصنفة في فبراير 2001 منطقة رطبة ذات أهمية عالمية ضمن قائمة "رامسار" العالمية الخاصة بالمناطق الرطبة .

آخر تعديل على الأربعاء, 30 كانون1/ديسمبر 2020 16:19
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إيليزي - أعياد رأس السنة: تدفق "كبير" للسياح الوطنيين على مدينة جانت
  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 كانون1/ديسمبر 2020 15:46     الفئـة : جهـوي     قراءة : 13 مرة   شارك

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