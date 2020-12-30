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وهران : تفكيك شبكة للتهريب الدولي للمخدرات وحجز أزيد من 144 كلغ من الكيف المعالج

  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 كانون1/ديسمبر 2020 13:42     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرات

وهران- تمكنت فرقة البحث والتدخل التابعة للأمن الولائي لوهران من تفكيك شبكة إجرامية منظمة مختصة في التهريب الدولي للمخدرات خلال عملية سمحت بحجز 5ر144 كلغ من الكيف المعالج, حسبما علم يوم الأربعاء من ذات السلك الأمني.

وتعد هذه الشبكة، التي تتكون من خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 31 و56 سنة، مختصة في التهريب الدولي للمخدرات ونقل وتخزين وتسليم هذه المادة المحظورة كما أوضحت ذات المصالح خلال تقديم القضية للصحافة بمقر مديرية الأمن الولائي.

وتمت هذه العملية استغلالا لمعلومات واردة لذات المصالح مفادها وجود شبكة إجرامية "خطيرة" تقوم بالتهريب والترويج الدولي لهذه السموم. وبعد مراقبة وترصد نشاطهم الإجرامي تم توقيف أفراد الشبكة, كما أشير إليه.

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وبعد استصدار إذن بتفتيش مساكن الموقوفين الخمسة الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة وادي تليلات تم حجز 144 كلغ و500غرام من الكيف المعالج ومبلغ مالي يقدر ب 15ر7 مليون دج من عائدات الترويج وعشرة هواتف نقالة وثلاث مركبات كانت تستخدم في نقل وتخزين المخدرات, وفق نفس المصدر.

وقد تم تحرير إجراء قضائي ضد الموقوفين الخمسة سيحالون بموجبه أمام العدالة.

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وهران : تفكيك شبكة للتهريب الدولي للمخدرات وحجز أزيد من 144 كلغ من الكيف المعالج
  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 كانون1/ديسمبر 2020 13:42     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرة   شارك

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