وهران : تفكيك شبكة للتهريب الدولي للمخدرات وحجز أزيد من 144 كلغ من الكيف المعالج

وتعد هذه الشبكة، التي تتكون من خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 31 و56 سنة، مختصة في التهريب الدولي للمخدرات ونقل وتخزين وتسليم هذه المادة المحظورة كما أوضحت ذات المصالح خلال تقديم القضية للصحافة بمقر مديرية الأمن الولائي.
وتمت هذه العملية استغلالا لمعلومات واردة لذات المصالح مفادها وجود شبكة إجرامية "خطيرة" تقوم بالتهريب والترويج الدولي لهذه السموم. وبعد مراقبة وترصد نشاطهم الإجرامي تم توقيف أفراد الشبكة, كما أشير إليه.
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وبعد استصدار إذن بتفتيش مساكن الموقوفين الخمسة الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة وادي تليلات تم حجز 144 كلغ و500غرام من الكيف المعالج ومبلغ مالي يقدر ب 15ر7 مليون دج من عائدات الترويج وعشرة هواتف نقالة وثلاث مركبات كانت تستخدم في نقل وتخزين المخدرات, وفق نفس المصدر.
وقد تم تحرير إجراء قضائي ضد الموقوفين الخمسة سيحالون بموجبه أمام العدالة.