منح 200 إعانة مالية جديدة للبناء الريفي لفائدة قسنطينة

و أوضح الوزير خلال زيارة عمل قام بها إلى قسنطينة بأنه "من الضروري تجسيد هذه الإعانات المالية بالتشاور مع قطاع الفلاحة من أجل إعطاء مردوية أفضل لهذه الاستثمارات".

و أضاف في ذات السياق بأن برامج جديدة فيما يتعلق بالإعانات المالية الموجهة للبناء الريفي سيتم تسجيلها لفائدة هذه الولاية خلال سنة 2021.