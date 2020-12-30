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تبسة: تفكيك شبكة إجرامية وحجز أكثر من 10 كلغ من المخدرات

  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 كانون1/ديسمبر 2020 11:14     الفئـة : جهـوي     قراءة : 12 مرات

تبسة- تمكنت قوات الشرطة التابعة لفرقة البحث والتحري بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تبسة من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال نقل و تصدير المخدرات و حجز ما لا يقل عن 10 كلغ و400 غرام من المخدرات، حسب ما ورد اليوم الأربعاء في بيان صادر عن خلية الاتصال والعلاقات العامة لهذا السلك الأمني.

و أوضح ذات المصدر بأن فرقة البحث والتحري تمكنت "في عملية نوعية" من تفكيك شبكة إجرامية ذات امتداد جهوي تنشط في مجال نقل وتصدير المخدرات عبر الحدود الوطنية بطريقة غير شرعية من خلال توقيف شخصين وحجز مركبة على متنها هذه الكمية من المخدرات كانت معدة للترويج والنقل عبر عدة ولايات شرقية للبلاد.

و استنادا لذات المصدر فإن حيثيات القضية تعود إلى ورود معلومات إلى عناصر ذات الفرقة مفادها وجود تحركات مشبوهة لجماعة إجرامية على مستوى أحد الأحياء الشعبية بمدينة تبسة باستعمال مركبة سياحية تستعمل كوسيلة للتنقل ونقل المخدرات.

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وبناء على ذلك وبالتنسيق مع النيابة المختصة –يضيف ذات المصدر- تم تتبع المركبة المشبوهة ونصب كمين محكم مكن من توقيفها وتفتيشها حيث عثر بداخلها على 10 كلغ و400 غ من المخدرات كانت مخبأة بإحكام حسب ما ورد في ذات البيان الصحفي.

وقد تم حجز الكمية المذكورة من المخدرات وتوقيف الشخصين اللذين كانا على متن المركبة وتحويلهما إلى مقر أمن الولاية وفتح تحقيق في القضية حسب ما تم إيضاحه.

وبعد إتمام كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم المشتبه فيهما أمام العدالة لدى محكمة تبسة حيث صدر في حقهما أمر بالإيداع رهن الحبس حسب ما خلص إليه ذات البيان.

كلـمات مفتـاحيــة :
تبسة: تفكيك شبكة إجرامية وحجز أكثر من 10 كلغ من المخدرات
  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 كانون1/ديسمبر 2020 11:14     الفئـة : جهـوي     قراءة : 12 مرة   شارك

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