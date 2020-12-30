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منح 200 إعانة مالية جديدة للبناء الريفي لفائدة قسنطينة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 كانون1/ديسمبر 2020 08:37     الفئـة : جهـوي     قراءة : 6 مرات
منح 200 إعانة مالية جديدة للبناء الريفي لفائدة قسنطينة

قسنطينة - أعلن وزير السكن و العمران و المدينة، كمال ناصري يوم الثلاثاء بقسنطينة عن برنامج بـ 200 إعانة مالية جديدة للبناء الريفي لفائدة هذه الولاية.

و أوضح الوزير خلال زيارة عمل قام بها إلى قسنطينة بأنه "من الضروري تجسيد هذه الإعانات المالية بالتشاور مع قطاع الفلاحة من أجل إعطاء مردوية أفضل لهذه الاستثمارات".

و أضاف في ذات السياق بأن برامج جديدة فيما يتعلق بالإعانات المالية الموجهة للبناء الريفي سيتم تسجيلها لفائدة هذه الولاية خلال سنة 2021.

و بعد أن وجه تعليمات للمسؤولين المحليين تقضي بالإسراع في عملية إعداد قوائم المستفيدين ضمن هذه الصيغة من السكن، ألح الوزير على أهمية توعية المستفيدين في إطار هذه الصيغة من السكن المدعوين -كما أضاف- إلى "المساهمة في مجهود تهيئة المجمعات السكنية الريفية من أجل تنمية مستدامة".

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و بشأن التكفل بالمناطق المهددة بظاهرة انزلاق التربة بقسنطينة، أفاد السيد ناصري بأن وزارة السكن و التعمير و المدينة تعمل على مرافقة المجهودات المبذولة في هذا الإطار من خلال تسخير الوسائل المالية اللازمة.

و تحصي ولاية قسنطينة خمسة (5) مواقع مهددة بظاهرة انزلاق التربة بكل من بوالصوف و بن بولعيد بمدينة قسنطينة و كذا ببلديات مسعود بوجريو و زيغود يوسف و ديديوش مراد، حسب ما أفاد به مسؤولون معنيون الذين أوضحوا بأن الوزارة الوصية قد خصصت 500 مليون دج للتكفل بمشكل انزلاق التربة ببلدية مسعود بوجريو.

و قد استهل وزيرالسكن و العمران و المدينة زيارته إلى قسنطينة بإشرافه على حفل توزيع 6375 سكنا بصيغة البيع بالإيجار للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره (عدل) قبل أن يضع حجر الأساس لمشروع إنجاز 1500 سكن عمومي إيجاري بالتوسعة الغربية للمقاطعة الإدارية علي منجلي و 600 وحدة أخرة من نفس الصيغة بالقطب الحضري ماسينيسا ببلدية الخروب.

آخر تعديل على الأربعاء, 30 كانون1/ديسمبر 2020 09:43
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منح 200 إعانة مالية جديدة للبناء الريفي لفائدة قسنطينة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 كانون1/ديسمبر 2020 08:37     الفئـة : جهـوي     قراءة : 6 مرة   شارك

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