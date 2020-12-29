تفكيك عصابة مختصة في المتاجرة بالمخدرات وحجز كمية من الممنوعات بالعاصمة

وأوضح ذات المصدر أن مصالح أمن ولاية الجزائر عالجت قضية تفكيك عصابة مختصة في المتاجرة والترويج للمخدرات الصلبة والمخدرات من نوع القنب الهندي والمؤثرات العقلية بكل أنواعها باستعمال مركبة ذات محرك وأسلحة بيضاء محظورة دون مبرر شرعي.
حيثيات القضية تعود إثر تلقي فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية بئر مرا رايس، لمعلومة مفادها وجود عصابة تتاجر وتروج للمخدرات الصلبة بكل أنواعها على مستوى بلدية بئر خادم، حيث تم تحديد هوية ثلاثة (03) أشخاص مشتبه فيهم، بعد تلقي معلومة ثانية مفادها وجود شخص أمام محطة البنزين بئر خادم يحوز على (06) أقراص مخدرات صلبة، (8000) دج وهاتف نقال.
ومواصلة للأبحاث والتحريات، تم تفتيش منازل المشتبه فيهم ليتم بعدها توقيفهم تباعا. وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.
من جهة أخرى، عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر ثلاث (03) قضايا متعلقة بالحيازة والمتاجرة في المؤثرات العقلية مع حيازة أسلحة بيضاء وكذا المتاجرة في المشروبات الكحولية، حيث تم توقيف ثلاثة (03) أشخاص مع حجز (368) قرصا من المؤثرات العقلية، (773) قارورة خمر و(449800) دج.
القضية الأولى عالجتها فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري السابع التابع لأمن المقاطعة الإدارية الشراقة استنادا لمعلومة أمنية مفادها وجود شخص مشتبه فيه يروج ويتاجر في المؤثرات العقلية بمقر سكناه استنادا لإذن نيابي بتفتيش منزل المشتبه فيه، تم ضبط وحجز (300) قرص من المؤثرات العقلية، (05) سجائر ملفوفة (راتنج القنب الهندي) ومبلغ مالي قدره (3600) دج من عائدات البيع.
القضية الثانية عالجتها فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية بئر التوتة، حيث تم توقيف مشتبه فيه في قضية حيازة المؤثرات العقلية على مستوى موقف الحافلات بئر التوتة. وبعد التقرب منه وإخضاعه لعملية التلمس الجسدي، حاول الفرار، إلا أن عناصر الشرطة سيطرت عليه. و بعد تفتيشه، ضبط بحوزته (68) قرصا من المؤثرات العقلية.
القضية الثالثة عالجتها فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية الرويبة حيث تمكنت من توقيف شخص مشتبه فيه معروف ببيع المشروبات الكحولية بدون رخصة، حيث ضبط بحوزته (773) وحدة من المشروبات الكحولية مختلفة الأنواع والأحجام ومبلغ مالي قدره (446200) دج. وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.
وبخصوص تطبيق إجراءات الحجر الصحي والإجراءات الوقائية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا، أحصت فصيلة الأمن العمومي بأمن المقاطعة الإدارية سيدي أمحمد خلال الثلاثي الأخير من سنة 2020، (1475) حالة خرق للحجر الصحي بالنسبة للأشخاص، مع تسجيل (2509) مخالفة متعلقة بعدم وضع القناع الواقي، (359) تسخيرة وضع مركبات في الحضيرة، (03) تسخيرات وضع بالمحشر خاصة بالدراجات النارية، في حين أحصت ذات المصالح توقيف (76) بائعا غير شرعي و (119) حالة بضاعة مهملة متروكة.