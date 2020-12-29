تفكيك عصابة مختصة في المتاجرة بالمخدرات وحجز كمية من الممنوعات بالعاصمة

فلسطين: اختيار الرئيس تبون شخصية العام 2020 -

جائزة أحسن لاعب مغاربي للسنة: بن ناصر و بن رحمة من بين المرشحين -

هيئة وسيط الجمهورية مؤسسة مستقلة -

كوفيد-19: تسجيل 357 إصابة جديدة و 336 حالة شفاء و 8 وفيات -

السيد جراد يتحادث هاتفيا مع نظيره الروسي ميخائيل ميشوستين -

تصميم أرضية خاصة بالدفع الإلكتروني لتسجيل التلاميذ في الامتحانات الوطنية -

جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية : قبول 106 عمل أدبي مستوف لشروط المسابقة -

المفصولون من الجيش الوطني الشعبي: الإنتهاء من دراسة أزيد من 20 ألف ملف قبل نهاية يناير القادم -

تمنراست : قافلة سياحية وتحسيسية حول أهمية المحافظة على المناطق السياحية -

كوفيد-19-طاقة: الجزائر تملك الوسائل لمواجهة الأزمة العالمية -

إنشاء مركز للبحث في الفلاحة الرعوية بجامعة الجلفة يجعل منها قطب امتياز في هذا المجال -

الإعتراف بالجمهورية الصحراوية شرط لاستئناف المفاوضات مع المغرب -

الجزائر إضطلعت بدور محوري ضمن أوبيب+ لإعادة توازن السوق -

فلاحة: إعادة بعث إحصاء القطاع في سنة 2021 -

جني الزيتون بالبويرة: عودة الفلاحين إلى الحقول -

بن زيان: وجود عمل قطاعي مشترك لإيجاد إطار قانوني لتوظيف حملة الدكتوراه -

الدفع الإلكتروني عبر المنصة النقدية لبريد الجزائر : معدل نمو ب406 بالمائة في 2020 -

وزير الشؤون الدينية يلح على تسليم المقر الجديد للوزارة مطلع السنة القادمة -

حجز أزيد من 1400 خرطوشة من الصنف الخامس ببلدية عين مليلة -