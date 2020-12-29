تمنراست : قافلة سياحية وتحسيسية حول أهمية المحافظة على المناطق السياحية

تمنراست - انطلقت اليوم الثلاثاء قافلة سياحية باتجاه منطقة طاسيلي هقار (موقع سياحي يقع على بعد 200 كلم جنوب غرب تمنراست) بمبادرة من منتدى "أتاكور'' للسياحة الصحراوية ، وذلك ضمن البرنامج المسطر لحماية والترويج للمناطق السياحية بالمنطقة ، حسب المنظمين .

وتشهد هذه المبادرة السياحية مشاركة مجموعة من المكونين و المهتمين بمجال المحافظة على المناطق السياحية إلى جانب مؤطرين و مختصين في التراث السياحي و تثمينه ومتطوعين وذلك بإشراف مديرية الحظيرة الثقافية الوطنية للأهقار ، وفق ذات المصدر.

إقرأ أيضا: إستئناف الرحلات الجوية الداخلية يعيد بعث النشاط السياحي تدريجيا

وتضم هذه القافلة مجموعة من السيارات الرباعية الدفع التي انطلقت من أمام مقر مديرية الحظيرة الثقافية الوطنية للأهقار بمدينة تمنراست وعلى متنها كافة المستلزمات الخاصة بالتخييم والرحلات السياحية ، حيث سيمكث المشاركون خمسة (5) أيام كاملة بمنطقة طاسيلي هقار التي تزخر بمواقع سياحية و مناظر طبيعية خلابة ، كما أوضح مسؤولو منتدى ''أتاكور'' للسياحة الصحراوية.

وستكون هذه الجولة السياحية فرصة للمشاركين من الإستفادة من دروس ميدانية تحسيسية حول الأهمية الثقافية و الحضارية للمواقع السياحية ، فضلا عن اكتشاف سحر تلك المناظر الطبيعية ، وهي المبادرة التي تتزامن مع انتعاش سياحي مرتقب بتمنراست ، مثلما شرح السيد زونقة محمد.

و تأتي هذه القافلة بالتزامن مع الرحلات السياحية التي ينظمها أصحاب الوكالات السياحية ، حيث ستنظم حملات تحسيسية جوارية لفائدة المشاركين حول أهمية المحافظة على المواقع السياحية ، يضيف المتحدث.

ومن جهته أبرز مدير الحظيرة الوطنية الثقافية للأهقار محمود أمرزاغ أهمية إقحام الفاعلين الجمعويين في مسعى المحافظة على المواقع السياحية بالمنطقة ، واعتبرها مسألة في غاية الأهمية لضمان تثمينها ، على اعتبار أنها ذات تصنيف عالمي ، مما سيساهم -كما أضاف- في جهود حماية التنوع البيولوجي الذي تتميز به هذه المنطقة.

وبدوره صرح مدير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي أورزيق حسب الله أن هذه الجولة من شأنها أن تساهم في ترسيخ شروط حماية المواقع السياحية من جهة كما سيؤدي المشاركين فيها من جهة أخرى دورا كبيرا من حيث التعريف بالخصوصية السياحية لهذه المناطق لفائدة السياح الوافدين خاصة مع عطلة نهاية السنة.

وستكون الفرصة لإعلامهم بخصوصية السياحة الصحراوية ، وتحسيسهم بما يتوجب التحلي به من سلوكات لضمان حماية المواقع السياحية ، كما ذكر ذات المسؤول .

و من جهتهم ثمن المشاركون هذه المبادرة السياحية التي تسمح - حسبهم- بتأكيد أهمية إشراك الفاعلين الجمعويين في مساعي المحافظة على استدامة المناطق السياحية التي تزخر بها منطقة تمنراست .