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جيجل: الشروع في حملة واسعة لإزالة مخلفات تقلبات الطقس بمشاركة 6 ولايات

  أدرج يـوم : الإثنين, 28 كانون1/ديسمبر 2020 15:03     الفئـة : جهـوي     قراءة : 13 مرات
جيجل: الشروع في حملة واسعة لإزالة مخلفات تقلبات الطقس بمشاركة 6 ولايات

جيجل - انطلقت يوم الاثنين بولاية جيجل حملة واسعة ونوعية لإزالة مخلفات سيول الأمطار و الفيضانات التي تعرضت لها المنطقة الأسبوع الماضي و ذلك بمشاركة العديد من الهيئات والمؤسسات من ست (6) ولايات مجاورة.

وأوضحت السيدة كريمة حاجي، مديرة مركزية بالديوان الوطني للتطهير، في تصريح لـ/وأج/، على هامش انطلاق الحملة بمنطقة الكيلومتر الثالث بجيجل أن هذه الحملة التي جاءت بالتنسيق مع ولاية جيجل ومختلف الهيئات والشركاء، تعتبر " نوعية " بالنظر لعدد الولايات المشاركة فيها وكذا الوسائل المادية والبشرية التي تم تسخيرها لهذا الغرض.

وأضافت ذات المسؤولة أنه تم تسخير آليات وعتاد للتدخل تابع للديوان الوطني للتطهير على غرار 13 شاحنة هيدروليكية و شاحنتين ذات صهريج مجهزتين بمسرحات، فضلا عن آليات حفر و عتاد آخر ساهمت به هيئات أخرى مشاركة في هذه العملية.

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و حسب ذات المتحدثة، فقد تم في هذا الإطار إعداد مخطط تدخل لإزالة كل مخلفات الفيضانات وكذا "النقاط السوداء" من مجاري المياه و البالوعات بكل من جيجل و الطاهير والميلية و ذلك بمشاركة هيئات أخرى من ولايات سطيف و البويرة وسكيكدة وباتنة وقسنطينة وخنشلة .

من جهته، أبرز عبد الكريم بن قويدر، الأمين العام لولاية جيجل خلال إعطائه لإشارة انطلاق الحملة، أنه تم تقسيم مناطق التدخل إلى 11 مقاطعة وكل مقاطعة تم تدعيمها بعدد كاف من الآليات والعتاد وكذا التعداد البشري اللازم والذي بلغ أزيد من 250 عاملا مشاركا في العملية.

وأضاف أن المهمة الموكلة لمختلف الفرق تتمثل أساسا في تنقية مجاري المياه و البالوعات و الوديان لإزالة كل مخلفات الأمطار الأخيرة.

للإشارة، فإن عديد الهيئات تشارك في هذه الحملة على غرار مؤسسة الجزائرية للمياه و الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات و الديوان الوطني للسقي وصرف المياه و الديوان الوطني للتطهير بالإضافة إلى الحماية المدنية و مديريات تنفيذية محلية.

آخر تعديل على الإثنين, 28 كانون1/ديسمبر 2020 15:46
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جيجل: الشروع في حملة واسعة لإزالة مخلفات تقلبات الطقس بمشاركة 6 ولايات
  أدرج يـوم : الإثنين, 28 كانون1/ديسمبر 2020 15:03     الفئـة : جهـوي     قراءة : 13 مرة   شارك

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