ورقلة : توزيع أزيد من 200 سكن عمومي إيجاري وإعانات مالية 

ورقلة - وزعت ما لا يقل عن 228 وحدة بصيغة السكن العمومي الإيجاري وإعانات مالية لأنماط أخرى من السكن اليوم الإثنين بولاية ورقلة، وذلك ضمن البرنامج الوطني المتواصل للإسكان.

وجرى في هذا الصدد تسليم مقررات الإستفادة من هذه الحصة السكنية لفائدة عدد من المواطنين، والتي شملت خمس بلديات (سيدي سليمان و بلدة عمر و المقارين و أنقوسة وورقلة)، وفقا لتوضيحات والي الولاية، أبو بكر الصديق بوستة، الذي أشرف على حفل التوزيع.

كما تم في نفس الإطار توزيع 270 إعانة مالية على مستفيدين من تجزئات اجتماعية ببلديات الرويسات و عين البيضاء و تقرت و سيدي سليمان، حسب ذات المسؤول.

وبخصوص برنامج السكن الريفي فقد وزعت بذات المناسبة 170 إعانة مالية موجهة لبناء هذا النمط من السكن حيث أن العملية مست بلديات سيدي خويلد و حاسي بن عبد الله و العالية و تماسين و المقارين، كما أشير إليه.

وفي سياق ذي صلة ذكر والي الولاية أن برنامجا سكنيا يوجد قيد الإنجاز يضم أكثر من 4.000 سكن بصيغة العمومي الإيجاري وأزيد من 2.000 وحدة تابعة للوكالة الوطنية لتطوير السكن و تحسينه (عدل).