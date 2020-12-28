Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

محكمة سيدي أمحمد : انطلاق محاكمة المتهمين في ملف نهب العقار السياحي بسكيكدة

  أدرج يـوم : الإثنين, 28 كانون1/ديسمبر 2020 14:33     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرات

 

الجزائر- انطلقت يوم الاثنين على مستوى القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد (الجزائر العاصمة) محاكمة المتهمين المتابعين بتهم ذات صلة بالفساد في قطاع السياحة بولاية سكيكدة.

ويتابع في هذه القضية بتهم سوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة وتبديد أموال عمومية رجل الاعمال محمد بن فسيح والوزير الأول السابق احمد اويحيى وكذا وزيرا النقل والأشغال العمومية السابقين عمر غول وعبد الغاني زعلان وعدد من ولاة سكيكدة السابقين واطارات بعدة مديريات تنفيذية بذات الولاية .

وقد استهلت هذه المحاكمة خلال الفترة الصباحية بالاستماع الى أقوال ولاة سكيكدة السابقين محمد بودربالة وبن حسين فوزي واللذان انكرا التهم الموجهة اليهما, مبرزين انه تم دراسة ملف الاستثمار السياحي لرجل الأعمال بن فسيح " وفق القانون وتنفيذا لتعليمات الحكومة من اجل خلق مناصب شغل جديدة على المستوى المحلي".

من جهته صرح محمد بن فسيح انه "لم ينطلق في انجاز مشروعه السياحي بعد حصوله على عقد امتياز لاستغلال مساحة 25 هكتار بسبب ظروف خارجة عن نطاقه" مشيرا الى ان هذا "المشروع تم دون تمويل بنكي" ويهدف الى "خلق الثروة وتنشيط القطاع السياحي بسكيكدة".

اما بخصوص رخصة استغلال ميناء الولاية فقد صرح انه كان "في اطار استثماراته الخاصة بتحويل الزفت والأشغال العمومية".

وخلال هذه الجلسة صرح مدير الصناعة السابق بسكيكدة, حبة قيس, ان المستثمر بن فسيح اودع لدى مصالحه "ملف استثمار مرفوق بكافة الوثائق الضرورية".

للإشارة ستتواصل محاكمة هذه القضية في الفترة المسائية بالاستماع الى متهمين اخرين منهم أحمد اويحيى بتقنة التحاضر من مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالعبادلة (بشار).

كلـمات مفتـاحيــة :
محكمة سيدي أمحمد : انطلاق محاكمة المتهمين في ملف نهب العقار السياحي بسكيكدة
  أدرج يـوم : الإثنين, 28 كانون1/ديسمبر 2020 14:33     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.12.28

شرفي يستبعد إمكانية تنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة في يوم واحد 

20.12.28

مجلس الأمة: المصادقة بالأغلبية على نص قانون تسوية الميزانية لسنة 2018

20.12.28

البطولة الوطنية العسكرية للعدو الريفي: سيطرة عدائي الحرس الجمهوري والناحية العسكرية الأولى

20.12.28

التطبيع مع الكيان الصهيوني : وفد رسمي من الرباط يقوم بزيارة اليوم إلى إسرائيل

20.12.28

وهران: تفكيك شبكة إجرامية في بن فريحة

20.12.28

محكمة سيدي أمحمد : انطلاق محاكمة المتهمين في ملف نهب العقار السياحي بسكيكدة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.12.22

الجزائر تمتلك أحد أكبر حقول الطاقة الشمسية في العالم

20.12.24

وزارة الداخلية: إطلاق أرضية رقمية لاستخراج وثائق الحالة المدنية عن بعد

20.12.21

التلقيح ضد فيروس كورونا : الجزائر تتجه نحو آخر حل وقائي

20.12.21

الفيلم الوثائقي "أنامل الطين" يتوج بالذرع الذهبي للدورة الأولى للمهرجان العربي لفيلم…

20.12.22

قانون مكافحة التمييز وخطاب الكراهية: صيانة الوحدة الوطنية والانسجام المجتمعي

20.12.21

السنة الأولى من عهدة الرئيس تبون: الفلاحة حجر الأساس لبرنامج التجديد الاقتصادي