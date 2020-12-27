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أدرار: دورة تكوينية في تلحيم أنابيب نقل المحروقات لفائدة 26 متربصا

  أدرج يـوم : الأحد, 27 كانون1/ديسمبر 2020 17:00     الفئـة : جهـوي     قراءة : 7 مرات

أدرار - يستفيد 26 متربصا من دورة تكوينية في اختصاص تلحيم أنابيب نقل المحروقات التي انطلقت اليوم الأحد بمدرسة التكوين وتحسين المستوى التابعة لغرفة الصناعة التقليدية والحرف بأدرار، حسبما استفيد من المنظمين.

وتهدف هذه الدورة إلى مرافقة الشباب في الحصول على مؤهل مهني يتيح لهم ولوج عالم الشغل وكذا تلبية احتياجات الأنشطة الاقتصادية المحلية، كما أوضح مسؤول ذات المدرسة، عبد المالك دكّن.

وسيتم تزويد المشاركين في الدورة التي تدوم أسبوعا كاملا بإشراف متخصصين في المجال بكافة المعلومات و المعارف التطبيقية و النظرية حول تقنيات تلحيم المعادن، سيما أنابيب نقل البترول و الغاز، كما شرح المتحدث ذاته.

وتندرج ضمن برنامج الدورات التكوينية التي نظمتها المدرسة خلال السنة الجارية و التي بلغت 10 دورات تكوينية في اختصاصات مختلفة على غرار تركيب عتاد و تجهيزات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية و تركيب أجهزة الكشف والإنذار ومكافحة الحرائق و إصلاح الهواتف النقالة وإصلاح الهياكل الإلكترونية للسيارات.

واستهدفت تلك الدورات إجمالا حوالي 500 مستفيدا من الجنسين تحصلوا بمقتضاها على شهادات تأهيل تمكنهم من استحداث مؤسسات مصغرة في هذه المجالات أو ولوج عالم الشغل، حسبما أشير إليه.

وأعرب متربصون عن ''استحسانهم'' لهذه الدورات التكوينية، التي تفسح الفرصة أمام الشباب لاستحداث أنشطة استثمارية مصغرة سيما في الإختصاصات التكوينية الغير متوفرة بالمنطقة والتي تحول في الكثير من الأحيان – حسبهم-- دون استفادة الشباب من مناصب شغل سيما منها الاختصاصات المطلوبة في المؤسسات الإقتصادية والصناعية.

وأعربوا في السياق ذاته عن أملهم أن تستمر هذه البرامج التكوينية لتشمل المزيد من الإختصاصات ذات الصلة المباشرة بعالم الشغل و الإستثمار المنتج.

كلـمات مفتـاحيــة :
أدرار: دورة تكوينية في تلحيم أنابيب نقل المحروقات لفائدة 26 متربصا
  أدرج يـوم : الأحد, 27 كانون1/ديسمبر 2020 17:00     الفئـة : جهـوي     قراءة : 7 مرة   شارك

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