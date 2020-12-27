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تبسة: حجز 80 ألف أورو و أزيد من 6 ملايين دج كانت مخبأة بإحكام  داخل سيارة

  أدرج يـوم : الأحد, 27 كانون1/ديسمبر 2020 16:28     الفئـة : جهـوي     قراءة : 15 مرات
تبسة: حجز 80 ألف أورو و أزيد من 6 ملايين دج كانت مخبأة بإحكام  داخل سيارة

تبسة - تمكن أفراد الفرقة المتنقلة التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بتبسة من حجز مبلغ مالي من العملة الصعبة يعادل 80 ألف أورو إضافة الى 6،4 مليون دج كانت مخبأة بإحكام داخل سيارة وهي المبالغ التي تتجاوز القيمة المسموح بنقلها قانونا حسب ما ورد اليوم الأحد في بيان إعلامي صادر عن ذات السلك النظامي.

و أبرز ذات البيان  بأنه تم تجسيد هذه العملية بناء على استغلال معلومات واردة لهذا السلك النظامي مفادها وجود مبلغ مالي كبير بالعملتين الصعبة و الوطنية على متن مركبة نفعية، مردفا بأنه على إثر ذلك تم نصب كمين على مستوى مفترق الطرق الرابط بين بلديتي العوينات-مرسط (شمال تبسة) والمؤدي نحو بلدية مسكيانة (ولاية أم البواقي) حيث تم إخضاع المركبة المشتبه فيها للتفتيش الدقيق والذي مكن من اكتشاف المبلغ المذكور الذي كان مخبأ بإحكام.

وقد تم حجز المركبة والمبلغ المالي وفقا لما تقتضيه أحكام القوانين المتعلقة بالصرف وحركة رؤوس الأموال وفتح تحقيق معمق في القضية، يضيف نفس المصدر.

آخر تعديل على الأحد, 27 كانون1/ديسمبر 2020 17:16
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تبسة: حجز 80 ألف أورو و أزيد من 6 ملايين دج كانت مخبأة بإحكام  داخل سيارة
  أدرج يـوم : الأحد, 27 كانون1/ديسمبر 2020 16:28     الفئـة : جهـوي     قراءة : 15 مرة   شارك

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