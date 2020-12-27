تبسة: حجز 80 ألف أورو و أزيد من 6 ملايين دج كانت مخبأة بإحكام  داخل سيارة

و أبرز ذات البيان بأنه تم تجسيد هذه العملية بناء على استغلال معلومات واردة لهذا السلك النظامي مفادها وجود مبلغ مالي كبير بالعملتين الصعبة و الوطنية على متن مركبة نفعية، مردفا بأنه على إثر ذلك تم نصب كمين على مستوى مفترق الطرق الرابط بين بلديتي العوينات-مرسط (شمال تبسة) والمؤدي نحو بلدية مسكيانة (ولاية أم البواقي) حيث تم إخضاع المركبة المشتبه فيها للتفتيش الدقيق والذي مكن من اكتشاف المبلغ المذكور الذي كان مخبأ بإحكام.
وقد تم حجز المركبة والمبلغ المالي وفقا لما تقتضيه أحكام القوانين المتعلقة بالصرف وحركة رؤوس الأموال وفتح تحقيق معمق في القضية، يضيف نفس المصدر.