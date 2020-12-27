توقع هبوب رياح قوية على غرب و وسط الوطن اعتبارًا من مساء الأحد

وحسب ذات النشرية، التي تضع هذه الولايات في درجة اليقظة البرتقالية، فإن الرياح ستخص في البداية ولايات تلمسان وعين تموشنت ووهران ومستغانم ومعسكر وغليزان والشلف وتيبازة، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد على الساعة التاسعة مساء حتى يوم الاثنين على الساعة السادسة مساءً، قبل ان تصل إلى ولايات الجزائر العاصمة وبومرداس وتيزي وزو، ابتداءا من يوم الإثنين من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة السادسة مساء (بالنسبة لاتجاه الرياح سيكون من الغرب إلى الجنوب الغربي، بينما ستكون سرعتها من 70 الى 80 كم/ساعة، مع زوابع تصل أحيانًا أو تتجاوز 90 كم/ساعة ، حسبما اكد ذات المصدر .