Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

توقع هبوب رياح قوية على غرب و وسط الوطن اعتبارًا من مساء الأحد

  أدرج يـوم : الأحد, 27 كانون1/ديسمبر 2020 12:56     الفئـة : جهـوي     قراءة : 10 مرات
توقع هبوب رياح قوية على غرب و وسط الوطن اعتبارًا من مساء الأحد

الجزائر– يتوقع هبوب رياح قوية تكون أحيانا في شكل زوابع، قد تتجاوز 90 كم/ساعة على عدة ولايات في غرب ووسط الوطن، اعتبارًا من مساء الأحد، حسبما أفادت نشرية جوية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية.

وحسب ذات النشرية، التي تضع هذه الولايات في درجة اليقظة البرتقالية، فإن الرياح ستخص في البداية ولايات تلمسان وعين تموشنت ووهران ومستغانم ومعسكر وغليزان والشلف وتيبازة، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد على الساعة التاسعة مساء حتى يوم الاثنين على الساعة السادسة مساءً، قبل ان تصل إلى ولايات الجزائر العاصمة وبومرداس وتيزي وزو، ابتداءا من يوم الإثنين من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة السادسة مساء (بالنسبة لاتجاه الرياح سيكون من الغرب إلى الجنوب الغربي، بينما ستكون سرعتها من 70 الى 80 كم/ساعة، مع زوابع تصل أحيانًا أو تتجاوز 90 كم/ساعة ، حسبما اكد ذات المصدر .

 

كلـمات مفتـاحيــة :
توقع هبوب رياح قوية على غرب و وسط الوطن اعتبارًا من مساء الأحد
  أدرج يـوم : الأحد, 27 كانون1/ديسمبر 2020 12:56     الفئـة : جهـوي     قراءة : 10 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.12.27

إيليزي: إطلاق خدمة الصيرفة الإسلامية  بالوكالة المحلية للبنك الوطني الجزائري

20.12.27

دورة اتحاد شمال افريقيا لأقل من 17 سنة: التحاق الوفدين التونسي والليبي يومي 15 و 16 يناير…

20.12.27

تنس: إدراج الجزائرية إيبو في دورة دولية بتونس

20.12.27

البنك الوطني الجزائري: اطلاق الصيرفة الاسلامية عبر 4 وكالات جديدة

20.12.27

الرئيس تبون يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس

20.12.27

تنصيب لجنة قطاعية لدراسة وسائل تحسين نوعية الخدمات الصحية المقدمة للمرضى

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.12.22

الجزائر تمتلك أحد أكبر حقول الطاقة الشمسية في العالم

20.12.24

وزارة الداخلية: إطلاق أرضية رقمية لاستخراج وثائق الحالة المدنية عن بعد

20.12.21

التلقيح ضد فيروس كورونا : الجزائر تتجه نحو آخر حل وقائي

20.12.21

الفيلم الوثائقي "أنامل الطين" يتوج بالذرع الذهبي للدورة الأولى للمهرجان العربي لفيلم…

20.12.22

قانون مكافحة التمييز وخطاب الكراهية: صيانة الوحدة الوطنية والانسجام المجتمعي

20.12.21

السنة الأولى من عهدة الرئيس تبون: الفلاحة حجر الأساس لبرنامج التجديد الاقتصادي