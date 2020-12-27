تسجيل هزة أرضية بقوة 0ر3 درجات بولاية جيجل

واضاف البيان ان مركز الهزة حدد على بعد 04 كلم جنوب شرق الميلية بولاية جيجل.
اقرأ أيضا : تسجيل هزة أرضية بقوة 6ر3 درجات بولاية المدية
وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -
وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -
الجزائر - سجلت هزة ارضية بقوة 3,0 درجات على سلم ريشتر مساء السبت على الساعة 22 و 43 دقيقة بولاية جيجل حسب ما أفاد بيان لمركز البحث في علم الفلك و الفيزياء الفلكية و الجيوفيزياء.
واضاف البيان ان مركز الهزة حدد على بعد 04 كلم جنوب شرق الميلية بولاية جيجل.
اقرأ أيضا : تسجيل هزة أرضية بقوة 6ر3 درجات بولاية المدية