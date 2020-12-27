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تسجيل هزة أرضية بقوة 0ر3 درجات بولاية جيجل

  أدرج يـوم : الأحد, 27 كانون1/ديسمبر 2020 08:45     الفئـة : جهـوي     قراءة : 11 مرات
تسجيل هزة أرضية بقوة 0ر3 درجات بولاية جيجل

الجزائر - سجلت هزة ارضية بقوة 3,0 درجات على سلم ريشتر مساء السبت على الساعة 22 و 43 دقيقة بولاية جيجل حسب ما أفاد بيان لمركز البحث في علم الفلك و الفيزياء الفلكية و الجيوفيزياء.

واضاف البيان ان مركز الهزة حدد على بعد 04 كلم جنوب شرق الميلية بولاية جيجل.

اقرأ أيضا : تسجيل هزة أرضية بقوة 6ر3 درجات بولاية المدية

 

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تسجيل هزة أرضية بقوة 0ر3 درجات بولاية جيجل
  أدرج يـوم : الأحد, 27 كانون1/ديسمبر 2020 08:45     الفئـة : جهـوي     قراءة : 11 مرة   شارك

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