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غرس 2000 شجيرة بالقرية المتوسطية

  أدرج يـوم : السبت, 26 كانون1/ديسمبر 2020 16:46     الفئـة : جهـوي     قراءة : 6 مرات
غرس 2000 شجيرة بالقرية المتوسطية

وهران - عرفت القرية المتوسطية بوهران يوم السبت عملية غرس ما لا يقل عن 2000 شجيرة وفرتها المحافظة المحلية للغابات ضمن استعدادات المدينة لاستضافة الطبعة ال19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقررة في صيف 2022.

وصرح سليم إيلاس المدير العام للجنة الوطنية لتنظيم الألعاب لواج بأن الأمر يتعلق بالمرحلة الأولى من عملية كبرى لتشجير القرية بالتنسيق مع مكاتب الدراسات المتابعة للمشاريع, وذلك في إطار البرنامج العام المتعلق بتشجير كافة الهياكل الرياضية المعنية باستضافة التظاهرة الرياضية المتوسطية.

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وأضاف نفس المسؤول بأن عدة هيئات تشارك في العملية على غرار مصالح الحماية المدنية ومديريتي الشباب والرياضة والتجهيزات العمومية وعدد كبير من المتطوعين.

ولفت البطل الجزائري السابق في السباحة إلى أن العملية ستستمر كل يوم سبت وتمس المرافق الرياضية الأخرى المبرمجة لاحتضان الألعاب المتوسطية.

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غرس 2000 شجيرة بالقرية المتوسطية
  أدرج يـوم : السبت, 26 كانون1/ديسمبر 2020 16:46     الفئـة : جهـوي     قراءة : 6 مرة   شارك

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