غرس 2000 شجيرة بالقرية المتوسطية

وصرح سليم إيلاس المدير العام للجنة الوطنية لتنظيم الألعاب لواج بأن الأمر يتعلق بالمرحلة الأولى من عملية كبرى لتشجير القرية بالتنسيق مع مكاتب الدراسات المتابعة للمشاريع, وذلك في إطار البرنامج العام المتعلق بتشجير كافة الهياكل الرياضية المعنية باستضافة التظاهرة الرياضية المتوسطية.
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وأضاف نفس المسؤول بأن عدة هيئات تشارك في العملية على غرار مصالح الحماية المدنية ومديريتي الشباب والرياضة والتجهيزات العمومية وعدد كبير من المتطوعين.
ولفت البطل الجزائري السابق في السباحة إلى أن العملية ستستمر كل يوم سبت وتمس المرافق الرياضية الأخرى المبرمجة لاحتضان الألعاب المتوسطية.