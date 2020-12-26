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مستغانم: إنقاذ 24 مرشحا للهجرة غير الشرعية بعرض البحر

  أدرج يـوم : السبت, 26 كانون1/ديسمبر 2020 15:46     الفئـة : جهـوي     قراءة : 3 مرات
مستغانم: إنقاذ 24 مرشحا للهجرة غير الشرعية بعرض البحر

مستغانم- جرى بولاية مستغانم خلال 24 ساعة الماضية, إنقاذ 24 مرشحا للهجرة غير الشرعية بعرض البحر, حسبما أستفيد يوم السبت من المجموعة الإقليمية لحراس السواحل.

وأوضح نفس المصدر أن الوحدات العائمة التابعة لحراس السواحل, عثرت يوم الجمعة على 24 شخصا من بينهم أجنبيان اثنان, على بعد 19 ميلا بحريا (35 كيلومتر) شمال بلدية سيدي لخضر, بالساحل الشرقي لولاية مستغانم.

وقامت ذات الوحدات بمساعدة هذه المجموعة التي كانت على وشك الغرق بعد تسرب المياه إلى القارب الذي كانوا على متنه حيث كان من بينهم قاصرين اثنين وامرأتين, يضيف المصدر ذاته.

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وتم اقتياد الموقوفين إلى ميناء مستغانم التجاري للقيام بالإجراءات القانونية المعمول بها  وفق البروتوكول الصحي الخاص بالوقاية من تفشي كورونا (كوفيد-19), قبل تسليمهم للمصلحة الأمنية المختصة تحسبا لتقديمهم أمام العدالة, بتهمة محاولة مغادرة الإقليم الوطني بطريقة غير قانونية, كما أشير إليه. 

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مستغانم: إنقاذ 24 مرشحا للهجرة غير الشرعية بعرض البحر
  أدرج يـوم : السبت, 26 كانون1/ديسمبر 2020 15:46     الفئـة : جهـوي     قراءة : 3 مرة   شارك

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