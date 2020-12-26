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إيليزي: قافلة طبية تضامنية لفائدة ساكنة مناطق الظل

  أدرج يـوم : السبت, 26 كانون1/ديسمبر 2020 14:22     الفئـة : جهـوي     قراءة : 4 مرات

إيليزي - تم تنظيم  قافلة طبية تضامنية موجهة لفائدة ساكنة مناطق الظل بولاية إيليزي بمبادرة من الهلال الأحمر الجزائري ، حسب ما علم يوم السبت لدى المنظمين .

وتهدف هذه القافلة التي تجوب عددا من المناطق النائية جنوب الولاية على غرار أهرهر و فضنون و أفديل ، إلى تقديم خدمات صحية لفائدة البدو الرحل وساكنة تلك المناطق وتشمل إجراء فحوصات طبية عامة ومتخصصة في أمراض العيون وطب الأسنان وغيرها سيما لدى فئات الأطفال وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة ، من خلال

تسخير عيادة طبية متنقلة مجهزة يشرف عليها فريق طبي متخصص وممرضين ، وفقا لما  صرح به  لـ'' وأج'' عضو المكتب الولائي للهلال الأحمر الجزائري بلخير مفيصل .

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كما تشمل هذه المبادرة التضامنية توزيع مساعدات متنوعة من مواد غذائية و أفرشة وملابس شتوية ، مع تنشيط لقاءات تحسيسية حول مختلف جوانب الوقاية والسلامة الصحية ، خاصة في ظل استمرار تفشي جائحة كورونا ، مثلما أشير إليه .

ويتوخى من هذه العملية التضامنية التي تندرج ضمن المهمات الإنسانية للهلال الأحمر الجزائري تجاه الفئات الهشة ، تعزيز التكفل الصحي والنفسي لساكنة المناطق النائية والتخفيف من معاناتهم ، استنادا  لذات المصدر.

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إيليزي: قافلة طبية تضامنية لفائدة ساكنة مناطق الظل
  أدرج يـوم : السبت, 26 كانون1/ديسمبر 2020 14:22     الفئـة : جهـوي     قراءة : 4 مرة   شارك

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