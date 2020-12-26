جيجل: تساقط الثلوج الأولى على عدة بلديات وغلق مؤقت لبعض محاور الطرقات

وأوضح ذات المصدر أن بعض البلديات شهدت تساقطات متباينة للثلوج بلغت حدود 15 سم في بعضها، حيث تدخلت آليات القسم الفرعي للأشغال العمومية لدائرة زيامة منصورية عبر الطريق الولائي رقم 137 الرابط بين زيامة منصورية و إيراغن سويسي لإعادة فتح الطريق بمقطعه الرابط بين بئر غزالة و الركيز.
كما تدخلت آليات القسم الفرعي للاشغال العمومية لدائرة العوانة على الطريق الولائي رقم 137 كذلك لإعادة فتحه بمقطعه الرابط بين بلدية سلمى بن زيادة و منطقة "القرن" التابعة لذات الجماعة المحلية، وفق ما ذكره ذات المصدر.
وأفادت مصالح الأشغال العمومية أنه تم تسجيل صعوبة في حركة المرور عبر الطرق المؤدية إلى بلدية بوسيف أولاد عسكر، منها خاصة الطريق الولائي رقم 135 الرابط بين ذات الجماعة المحلية و بلدية بوراوي بلهادف بسبب تراكم الثلوج.
وببلدية أولاد رابح، تم تسجيل انقطاع لحركة السير عبرعدة طرقات بلدية، خاصة تلك التي تربط مقر البلدية بكل من "تامخرط" و "تافرطاس" وكذا الطريق الرابط بين منطقة "بوطويل" وبلدية سيدي معروف، إضافة إلى الطريق البلدي الذي يربط مركز هذه البلدية بعديد المداشر، حسب ما أشارت إليه من جهتها مصالح ذات الجماعة المحلية.