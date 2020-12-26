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البليدة: البحث عن تائهين بمنطقة الضاية الجبلية

  أدرج يـوم : السبت, 26 كانون1/ديسمبر 2020 08:33     الفئـة : جهـوي     قراءة : 11 مرات

البليدة - اطلقت فرق الحماية المدنية التابعة لولاية البليدة مساء اليوم الجمعة حملة بحث واسعة عن شخصين تائهين بمنطقة الضاية الجبلية جنوب غرب الولاية،حيث كانا في جولة سياحية ضمن مجموعة من الشباب، حسبما أفادت به خلية الاتصال التابعة لهذا الجهاز في بيان لها.

و استنادا لذات المصدر فقد "تلقت وحدة الحماية المدنية لدائرة موزاية مساء اليوم الجمعة بلاغا من طرف مصالح الدرك الوطني مفاده وجود شخصين تائهين بمنطقة الضاية الجبلية جنوب غرب ولاية البليدة."

و فور تلقي البلاغ، يضيف المصدر، تم خروج فرق التدخل لوحدة الحماية المدنية لدائرة موزاية تحت قيادة رئيس الوحدة و بعدها فورا تم خروج فرقة التدخل في المناطق الوعرة مصحوبة بسيارة إنارة لعين المكان من أجل البحث عنهما.

و اوضح المصدر أن التائهين كانا ضمن مجموعة من الشباب في جولة سياحية لبحيرة الضاية، حيث قام أفراد المجموعة بتبليغ الدرك الوطني بفقدان عنصرين اثنين من بينهم.

و اشار المصدر إلى أن العملية ما تزال جارية للبحث عنهما.

آخر تعديل على السبت, 26 كانون1/ديسمبر 2020 09:06
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البليدة: البحث عن تائهين بمنطقة الضاية الجبلية
  أدرج يـوم : السبت, 26 كانون1/ديسمبر 2020 08:33     الفئـة : جهـوي     قراءة : 11 مرة   شارك

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