البليدة: البحث عن تائهين بمنطقة الضاية الجبلية

و استنادا لذات المصدر فقد "تلقت وحدة الحماية المدنية لدائرة موزاية مساء اليوم الجمعة بلاغا من طرف مصالح الدرك الوطني مفاده وجود شخصين تائهين بمنطقة الضاية الجبلية جنوب غرب ولاية البليدة."
و فور تلقي البلاغ، يضيف المصدر، تم خروج فرق التدخل لوحدة الحماية المدنية لدائرة موزاية تحت قيادة رئيس الوحدة و بعدها فورا تم خروج فرقة التدخل في المناطق الوعرة مصحوبة بسيارة إنارة لعين المكان من أجل البحث عنهما.
و اوضح المصدر أن التائهين كانا ضمن مجموعة من الشباب في جولة سياحية لبحيرة الضاية، حيث قام أفراد المجموعة بتبليغ الدرك الوطني بفقدان عنصرين اثنين من بينهم.
و اشار المصدر إلى أن العملية ما تزال جارية للبحث عنهما.