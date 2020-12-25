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جيجل : قافلة طبية تضامنية لفائدة مناطق الظل ببلدية إيراقن سويسي

  أدرج يـوم : الجمعة, 25 كانون1/ديسمبر 2020 17:48     الفئـة : جهـوي     قراءة : 12 مرات

 

جيجل - حطت يوم الجمعة قافلة طبية تضامنية بادرت بها جمعية أمنية الاجتماعية لولاية جيجل لفائدة سكان مناطق الظل التابعة لبلدية إيراقن سويسي ( 60 كلم جنوب غرب الولاية) لتقديم خدمات صحية لفائدة سكان هذه المناطق.

وفي تصريح لـ/وأج/ على هامش إطلاق هذه القافلة, أوضحت السيدة سامية بوعرة, رئيسة هذه الجمعية بأن هذه القافلة التي تأتي بالتنسيق مع المديرية المحلية للصحة و السكان و المكتب الولائي للنقابة الوطنية للأطباء الخواص, تهدف إلى تقديم خدمات صحية لفائدة سكان مناطق الظل ببلدية إيراقن سويسي التي توجد بها عديد المشاتي البعيدة والتي يحتاج قاطنوها إلى أطباء في مختلف الاختصاصات.

وأضافت بأن القافلة الطبية جاءت في هذا التوقيت بالذات بالنظر لحاجة السكان لمختلف الفحوصات خاصة المتخصصة منها من جهة ولعدم قدرة كثير من المرضى على التنقل لعاصمة الولاية للتداوي من جهة ثانية فضلا عن الظرف الصحي الاستثنائي الذي تعيشه البلاد جراء انتشار جائحة كوفيد- 19".

وأفادت بأن هذه القافلة ستتبعها مبادرات مماثلة إلى مختلف المناطق النائية خاصة وأن العديد من الأطباء المشاركين أبدوا استعدادهم لتخصيص "يوم الجمعة" لتقديم خدمات صحية لفائدة سكان هذه المناطق.

من جهته, أكد رفيق بوحوش, رئيس المكتب الولائي لنقابة الأطباء الخواص بجيجل, في تصريح لوأج, بأن هذه القافلة التي حلت بأعالي منطقة إيراقن سويسي الجبلية تضم عديد الأطباء الأخصائيين في مختلف الاختصاصات على غرار طب العيون و الجراحة العامة و الأمراض الداخلية و جراحة العظام و المفاصل و طب الأطفال و الأسنان.

وأضاف بأن المبادرة تأتي بالنظر لانعدام الأطباء الخواص بهذه البلدية فضلا عن حاجة السكان المحليين لإجراء فحوصات مختصة موضحا بأنه سيتم خلال القافلة توزيع مجموعة من الأدوية لفائدة المرضى كمساعدة تقدمها القافلة التي ستنتقل "خلال الأيام المقبلة" إلى مناطق أخرى.

تجدر الإشارة إلى أن القافلة الطبية لاقت استحسانا كبيرا من قبل سكان البلدية الذين أبدوا رضاهم عن هذه المبادرة والخدمات الصحية التي تم تقديمها.

كلـمات مفتـاحيــة :
جيجل : قافلة طبية تضامنية لفائدة مناطق الظل ببلدية إيراقن سويسي
  أدرج يـوم : الجمعة, 25 كانون1/ديسمبر 2020 17:48     الفئـة : جهـوي     قراءة : 12 مرة   شارك

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