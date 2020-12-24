قسنطينة : ربط 361 منزلا بشبكتي الكهرباء و الغاز بعدة مناطق الظل

قسنطينة - استفاد ما لا يقل عن 361 منزلا عبر عدة مناطق الظل ببلديتي بني حميدان و عين اسمارة (قسنطينة) بالربط بشبكتي الكهرباء و الغاز الطبيعي, حسب ما لوحظ خلال زيارة عمل و تفقد قام بها يوم الخميس والي الولاية, أحمد عبد الحفيظ ساسي إلى هاتين الجماعتين المحليتين.

و تندرج هذه العملية الموجهة لتحسين الظروف المعيشة لسكان هذه المناطق في إطار توجيهات السلطات العمومية الرامية إلى تنمية مناطق الظل.

و قد شمل الربط بشبكة الغاز الطبيعي 206 سكنات منها 156 منزلا بمشتى "بني وقاد" و 15 آخر مشتة "عين قصيبة" اللتابعتين لبلدية بني حميدان بالإضافة إلى 35 منزلا بمنطقة الظل بلكرفة عمار بعين اسمارة, حسب ما ورد في الشروحات التي قدمت بعين المكان من طرف مصالح امتياز توزيع الكهرباء و الغاز.

و قد تطلبت هذه العمليات إنجاز شبكة للغاز للتوزيع بحوالي 4 كلم و غلاف مالي يقارب 10 ملايين دج مقتطع من ميزانية الولاية لسنة 2020, كما أوضحه المسؤولون المعنيون.

و في مجال التموين بالكهرباء, فقد تم ربط 155 منزلا موزعا عبر قريتي حمايد و بلكرفة عمار بعين اسمارة بهذه الطاقة و ذلك من خلال مد أزيد من 4 كلم من شبكة التوزيع تطلبت 11,5 مليون دج مقتطع من ميزانية الولاية لسنة 2020, وفق ما ورد في البطاقات التقنية التي عرضت بعين المكان.

كما استفاد 33 منزلا بمنطقة الظل "الحويمة" التي تقع على بعد حوالي 10 كلم عن بلدية بني حميدان مركز بالربط بشبكة توزيع المياه الصالحة للشرب.

و غير بعيد عن هذه المشتة, تفقد والي الولاية ورشة تهيئة 5 كلم من الطريق البلدي الاربط بين مشتتي جنان الباز و سيدي إدريس مرورا بمشتة سوساني.

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و حسب الشروحات التي قدمتها مصالح مديرية الأشغال العمومية, فإن استلام هذه العملية الممولة في إطار المخطط البلدي للتنمية و التي تقدمت بشأنها الاشغال بنسبة 85 بالمائة مرتقب "قبل نهاية السنة الجارية".

و تخلل الزيارة كذلك تدشين قاعة علاج جديدة بمنطقة الظل "الصفصافة" ببني حميدان.

و قد استمع الوالي بنفس المنطقة لانشغالات مواطني مشتة "المارة" و "طالبي حمة" تمحورت أساسا حول انعدام الربط بشبكة الغاز الطبيعي و الصرف الصحي فضلا عن النقل المدرسي.

من جهته, التزم الوالي بالعمل على ضمان النقل المدرسي "في أقرب الآجال الممكنة" كما أكد على أن الانشغالات الأخرى سيتم التكفل بها في إطار ميزانية الولاية لسنة 2021.