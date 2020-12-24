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جيجل : عودة حركة المرور لحالتها الطبيعية بعد إصلاح جسر وادي القنطرة

  أدرج يـوم : الخميس, 24 كانون1/ديسمبر 2020 18:45     الفئـة : جهـوي     قراءة : 14 مرات
جيجل : عودة حركة المرور لحالتها الطبيعية بعد إصلاح جسر وادي القنطرة

جيجل - عادت حركة المرور إلى حالتها الطبيعية بعد ظهر يوم الخميس عبر المدخل الشرقي لجيجل بعد إصلاح الأضرار التي لحقت بجسر وادي القنطرة على إثر تقلبات الطقس الأخيرة بهذه الولاية.

وأوضح ل/وأج عادل لشهب, رئيس مصلحة بمديرية الأشغال العمومية, أن إعادة فتح جسر وادي القنطرة جاء بعد استكمال أشغال الدعم التي عرفها الجزء المنهار من هذه المنشأة الفنية.

ويتعلق الأمر بإصلاح المقطع المتضرر من الطريق الوطني رقم 43 المتصل بالجسر من خلال إصلاح مختلف الدعامات, إضافة إلى تقشير الطبقة المتضررة من الطريق و وضع طبقة جديدة من الخرسانة المزفتة, حسب ما ذكره نفس المصدر.

وأبرز السيد لشهب كذلك أن تظافر الجهود التي بذلت من طرف مختلف المتدخلين قد مكنت من إعادة إصلاح الجسر في "ظرف وجيز و وفقا للمعايير المعمول بها في هذا المجال".

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يذكر أن جسر وادي القنطرة الذي يعد شريان حركة المرور بالمدخل الشرقي لجيجل قد انهار جزئيا ليلة الأحد إلى الاثنين الماضيين على إثر التقلبات الجوية التي عرفتها المنطقة والتي تسببت في تسجيل عدة خسائر مادية, بالإضافة إلى جرف 18 مركبة.

آخر تعديل على الخميس, 24 كانون1/ديسمبر 2020 18:54
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جيجل : عودة حركة المرور لحالتها الطبيعية بعد إصلاح جسر وادي القنطرة
  أدرج يـوم : الخميس, 24 كانون1/ديسمبر 2020 18:45     الفئـة : جهـوي     قراءة : 14 مرة   شارك

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