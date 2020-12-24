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سكن: الشروع في تسليم مفاتيح حصة جديدة لمكتتبي برنامج عدل 2

  أدرج يـوم : الخميس, 24 كانون1/ديسمبر 2020 15:50     الفئـة : جهـوي     قراءة : 14 مرات
سكن: الشروع في تسليم مفاتيح حصة جديدة لمكتتبي برنامج عدل 2

الجزائر - أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) يوم الخميس عن عملية جديدة لتسليم مفاتيح سكنات لمكتتبي برنامج عدل 2 على مستوى مواقع في سيدي عبد الله (غرب الجزائر العاصمة) و بوينان (البليدة) والشعيبة (شمال شرق ولاية تيبازة).

وأوضحت الوكالة في بيان نُشر على موقعها الالكتروني أنها "تنهي إلى علم المكتتبين في برنامج البيع بالايجار (عدل2) أن عملية تسليم المفاتيح قد تم الشروع فيها وأن المشاريع المعنية هي موقعين على مستوى سيدي عبد الله  وهما 3000 وحدة سكنية بالحي 23 و 3000 وحدة سكنية "أصلان" وكذا وأربعة مواقع في بوينان (4500 وحدة ، و 5000 وحدة سكنية في المنطقة -أ- ، و 2600 وحدة سكنية و 1000 وحدة سكنية). إضافة إلى 1900 وحدة سكنية في بلدية الشعيبة.

وعليه فإن الوكالة تدعو المستفيدين المعنيين إلى الاطلاع على موقعها الإلكتروني  aadl.dz.com""  لتحميل مواعيد استلام المفاتيح والتقدم إلى الموقع الخاص بهم.

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من جهة أخرى ، أبلغت وكالة عدل المكتتبين في برنامج عدل2 المعنيين باختيار الموقع الذين فقدوا كلمة السر (المرور) الخاصة بهم  بأنه يمكنهم استعادتها عن طريق إدخال رمز ورقم إيصال تسديد الشطر الأول (10 بالمائة) في خانة "كلمة السر".

للتذكير، فإن المدير العام للوكالة، محمد طارق بلعريبي ، كان قد صرح مؤخرًا أن عمليات تسليم السكنات من صيغة البيع بالإيجار ستتواصل.

و قامت الوكالة بتاريخ 5 يوليو و 20 أغسطس الماضيين بعمليتي توزيع السكنات على نطاق واسع شملتا على التوالي 10.0000 و 23.000 وحدة سكنية.

وفي هذا الإطار، أسدى المدير العام تعليمات صارمة للمدراء المحليين قصد ضمان المتابعة عن قرب وتجنب أي تأخر في أشغال التهيئة الخارجية.

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سكن: الشروع في تسليم مفاتيح حصة جديدة لمكتتبي برنامج عدل 2
  أدرج يـوم : الخميس, 24 كانون1/ديسمبر 2020 15:50     الفئـة : جهـوي     قراءة : 14 مرة   شارك

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