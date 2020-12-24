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أم البواقي: توقيف شخص يزور الوثائق الإدارية وحجز الوسائل المستعملة في التزوير

  أدرج يـوم : الخميس, 24 كانون1/ديسمبر 2020 14:20     الفئـة : جهـوي     قراءة : 10 مرات

أم البواقي- تمكن عناصر فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي من توقيف شخص يزور الوثائق الإدارية وحجز الوسائل المستعملة في عملية التزوير, حسبما علم يوم الخميس من خلية الاتصال بذات السلك الأمني.

وأوضح ذات المصدر بأنه تم تجسيد العملية بناء على معلومات واردة إلى المجموعة الاقليمية للدرك الوطني تفيد بوجود شخص يقوم بتزوير محررات رسمية وتقليد أختام إدارات تابعة للدولة وأخرى خاصة بأشخاص طبيعيين ومعنويين بمنزله الكائن بمدينة عين البيضاء.

وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتفتيش مسكن المشتبه فيه تم العثور على مجموعة من الأختام والمطبوعات بالإضافة إلى أجهزة إعلام آلي وجهاز سكانير وآلات طباعة, وفقا لنفس المصدر.

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وأردف المصدر بأن المشتبه فيه كان يقوم بتزوير الوثائق الإدارية باستعمال هذه الأجهزة ومنحها للمواطنين من أجل استعمالها في مختلف المؤسسات الإدارية.

وقد تم على إثر هذه العملية توقيف المشتبه فيه وحجز جميع الوثائق والأجهزة المستعملة في عملية التزوير في انتظار تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة, مثلما تمت الإشارة إليه.

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أم البواقي: توقيف شخص يزور الوثائق الإدارية وحجز الوسائل المستعملة في التزوير
  أدرج يـوم : الخميس, 24 كانون1/ديسمبر 2020 14:20     الفئـة : جهـوي     قراءة : 10 مرة   شارك

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أم البواقي: توقيف شخص يزور الوثائق الإدارية وحجز الوسائل المستعملة في التزوير

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