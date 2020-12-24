ولاية الجزائر: غلق 18 ألف محل تجاري و 7 أسواق بلدية و 15 مركزا تجاريا منذ بداية الجائحة

وأوضح يوسف شرفة، خلال استعراضه لحصيلة العمل السنوية لإدارته بمناسبة انعقاد دورة عادية للمجلس الشعبي الولائي، أنه في إطار الوقاية من انتشار وباء كورونا ومحاربته على المستويين المركزي و المحلي، تم غلق 18 ألف محل تجاري و 7 أسواق بلدية و 15 مركزا تجاريا بسبب مخالفة الاجراءات الصحية المرتبطة بالوباء.

كما أسفرت المهام التفتيشية على مستوى محطات و نقاط النقل البري للمسافرين بالتنسيق مع مصالح الامن لمراقبة مدى احترام دفتر الشروط و البروتكول الصحي الخاص بالجائحة، على تفتيش 273 متعامل عوقب منهم 32 مع توجيه 109 إنذار إلى آخرين مع وضع 8400 مركبة في المحشر، كما أضاف الوالي.

إقرأ أيضا: زيق: غلق 1.000 محل تجاري لعدم احترام إجراءات الوقاية

وتطرق الوالي، من جهة أخرى، عن برنامج التضامن الخاص مع أرباب عائلات و أصحاب المهن و المتعاملين في مجال النقل ما بين الولايات، والذي وزع على 29.856 رب عائلة متضررة من الجائحة عبر عمليتين، إذ بلغ عدد المستفيدين من العملية الاولى الخاصة بمنحة 10.000 دج ما يقارب ال 50 ألف عائلة بينما عرفت العملية الثانية دفع الشطر الأول لمنحة 30.000 دج والذي يمثل شهرا واحدا فقط على 4730 مستفيد بالإضافة إلى دفع 3 أشطر (أي 3 أشهر) من منحة 10 آلاف دج لفائدة 683 سائق وقابض حافلات نقل المسافرين ما بين الولايات، حسب ذات المسؤول.