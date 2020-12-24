الوكالة الوطنية لدعم المقاولاتية: اتفاقيات لدعم المؤسسات المصغرة بوهران

وهران - أبرم فرع الوكالة الوطنية لدعم المقاولاتية (الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب سابقا) بوهران اتفاقيات مع قطاعات مختلفة بهدف دعم وتشجيع المؤسسات الصغيرة على تطوير أدائها والمشاركة في إنجاز المشاريع، حسبما علم يوم الخميس من خلية الاتصال لذات الفرع.

وتم إبرام هذه الاتفاقيات خلال الثلاثي الرابع من السنة الحالية مع كل من مؤسسات بريد الجزائر واتصالات الجزائر ونفطال وسونلغاز وشركة المياه والتطهير لوهران (سيور) من أجل إدماج المؤسسات المصغرة الممولة من طرف الوكالة الوطنية لدعم المقاولاتية في مختلف المشاريع التي تنجزها هذه القطاعات بالولاية.

كما تم على المستوى المركزي إمضاء اتفاقية مع الوكالة الوطنية لتطوير وتحسين السكن "عدل" ستتكفل من خلالها عدة مؤسسات مصغرة بالنظافة والصيانة في مختلف أحياء عدل الجديدة بوهران.

وتأتي هذه الاتفاقيات "في إطار استراتيجية التعاون بين مختلف القطاعات التي تهدف إلى ترقية المؤسسة المصغرة ومرافقتها في مرحلة الاستغلال لضمان ديمومتها وهذا من خلال المناولة وإدماجها في برامج التنمية وهو ما سيسمح لها بتطوير نشاطاتها وتحقيق مداخيل"، حسبما أشار إليه نفس المصدر.

وذكر المصدر أن مؤسسات القطاعات التي تم ابرام الاتفاقيات معها قامت بالتعبير عن احتياجاتها في هذا المجال ويقوم حاليا فرع الوكالة الوطنية لدعم المقاولاتية بتحديد قائمة المؤسسات الممولة من طرفه و التي تلبي هذه الاحتياجات لتقوم مؤسسات القطاعات المعنية باختيار الأنسب لمشاريعها.

وبموجب هذه الاتفاقيات ستستفيد المؤسسات المصغرة بولاية وهران من مخططات أعباء تعمل بموجبها بطريقة منتظمة وأوامر بالخدمة تسمح لها بإنجاز الأشغال الموكلة لها بكل أريحية، حسبما تمت الإشارة إليه.

وللتذكير تعود آخر اتفاقية تم ابرامها في هذا الصدد إلى الأسبوع الماضي بين شركة المياه والتطهير لوهران (سيور) و11 مؤسسة مصغرة للقيام بأشغال التوصيلات الفردية وتركيب عدادات المياه وإصلاح التسربات بهدف تحسين الخدمة العمومية في مجال الموارد المائية.