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تيسمسيلت : اتفاقية لاستغلال وإبراز الأرشيف التاريخي لمناجم الباريت ببوقايد

  أدرج يـوم : الأربعاء, 23 كانون1/ديسمبر 2020 16:24     الفئـة : جهـوي     قراءة : 72 مرات

تيسمسيلت ـ تم يوم الأربعاء التوقيع على اتفاقية تعاون ما بين مديرية المجاهدين وذوي الحقوق لولاية تيسمسيلت ووحدة المؤسسة الوطنية للمنتوجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة لبوقايد ترمي إلى استغلال وإبراز الأرشيف التاريخي لمناجم الباريت ببوقايد في إطار المحافظة على الذاكرة الوطنية, وفقا لما أفاد به مدير المجاهدين وذوي الحقوق.

وأوضح بلحاج جلول امحمد, ل/وأج, بأن هذه الاتفاقية تسمح باستغلال المديرية المذكورة للأرشيف التاريخي لذات الوحدة والخاص بتاريخ العمل النقابي في فترتي الحركة الوطنية وثورة التحرير المجيدة وذلك في مجال البحوث والدراسات العلمية التي ستجسد من قبل أساتذة جامعيين بما يسمح بالحفاظ عليه وتعميق البحث عن تاريخ مناجم بلدية بوقايد.

وستمكن المبادرة من تجميع جزء من أرشيف وحدة المؤسسة المذكورة وعرضه على مستوى المتحف الولائي للمجاهد لإتاحة الفرصة للباحثين وطلبة الجامعات والمهتمين بتاريخ ثورة أول نوفمبر المظفرة, الاطلاع على الأحداث والمحطات التاريخية المهمة التي عرفتها مناجم الباريت ببوقايد منها النشاط النضالي النقابي للشهيد الجيلالي بونعامة (الذي أصبح بعدها قائد الولاية الرابعة التاريخية) وقيادته لحركة احتجاجية عمالية قبل اندلاع ثورة التحرير المجيدة.

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كما ترمي أيضا إلى برمجة محاضرات وندوات تاريخية حول العمال الجزائريين بمناجم الباريت ببلدية بوقايد خلال الحقبة الاستعمارية, وفق ذات المسؤول.

وأبرز السيد بلحاج جلول بأن أرشيف وحدة المؤسسة الوطنية للمنتوجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة لبوقايد يحتوي على تاريخ مهم يسلط الضوء على معاناة العمال الجزائريين جراء اضطهادهم من طرف المستعمر الفرنسي أنذاك فضلا على النضال النقابي للشهيد الجيلالي بونعامة على مستوى مناجم الباريت ببوقايد.

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تيسمسيلت : اتفاقية لاستغلال وإبراز الأرشيف التاريخي لمناجم الباريت ببوقايد
  أدرج يـوم : الأربعاء, 23 كانون1/ديسمبر 2020 16:24     الفئـة : جهـوي     قراءة : 72 مرة   شارك

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