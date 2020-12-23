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إيليزي: تجربة نموذجية ''ناجحة'' في زراعة الفراولة بجانت

  أدرج يـوم : الأربعاء, 23 كانون1/ديسمبر 2020 12:44     الفئـة : جهـوي     قراءة : 10 مرات
إيليزي: تجربة نموذجية &#039;&#039;ناجحة&#039;&#039; في زراعة الفراولة بجانت

إيليزي - حققت تجربة زراعة فاكهة الفراولة نتائج ''مشجعة'' سواء من حيث الكمية أو النوعية بمستثمرة فلاحية بالمقاطعة الإدارية جانت بولاية إيليزي، حسب ما علم اليوم الأربعاء لدى المديرية المنتدبة للمصالح للفلاحية.

وتعد هذه التجربة النموذجية بعد سنة ونصف من إطلاقها بمستثمرة مستحدثة في إطار الإستصلاح الفلاحي  بمنطقة تغرغرت بجانت أول تجربة من نوعها بالمنطقة في زراعة هذا النوع من الفاكهة ذات القيمة الغذائية و الإقتصادية، والتي أعطت نتائج ''مرضية'' بتحقيق مردود نوعي وكمي على مساحة 2 هكتار محل التجربة داخل بيوت محمية، مثلما أوضح لـ''وأج'' المكلف بالإرشاد الفلاحي.

وساهمت طبيعة المناخ و نوعية التربة والماء ذو الملوحة المنخفضة وغيرها من العوامل التي تتميز بها منطقة جانت بشكل فعال في توفر حاضنة طبيعية ملائمة لزراعة شتلات الفراولة ونمو ثمارها بشكل طبيعي، كما شرح السيد عتيق لعلى.

وأشار بالمناسبة أن هذا النوع من المحاصيل الزراعية يتطلب عناية ومتابعة دقيقة مع المرافقة التقنية الدائمة من المصالح المختصة، سيما ما تعلق منها بتقنيات السقي.

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وقد شجعت هذه التجربة ''الناجحة'' في زراعة فاكهة الفراولة عديد الفلاحين بالمنطقة، خاصة الشباب منهم لخوضها و الإستثمار فيها بالنظر للقيمة الهامة ذات الفوائد المتعددة لهذا النوع من الفاكهة والطلب المتزايد عليها في السوق المحلية، كما أشير إليه .

ويشهد النشاط الفلاحي بمنطقة جانت إنتعاشا كبيرا ويحمل آفاقا ''واعدة'' في عدة محاصيل من خلال التجارب الناجحة المحققة في عدة شعب إستراتيجية على غرار الحمضيات والزيتون وكذا تربية النحل، وهو ما يشكل قيمة اقتصادية مضافة تساهم في تغطية طلب السوق المحلية بمختلف المنتوجات الفلاحية بهذه المنطقة الحدودية.

آخر تعديل على الأربعاء, 23 كانون1/ديسمبر 2020 13:04
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إيليزي: تجربة نموذجية ''ناجحة'' في زراعة الفراولة بجانت
  أدرج يـوم : الأربعاء, 23 كانون1/ديسمبر 2020 12:44     الفئـة : جهـوي     قراءة : 10 مرة   شارك

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