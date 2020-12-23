Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

إيفاد لجنة من وزارة الموارد المائية إلى ولاية جيجل للوقوف على الأسباب وراء الفيضانات

  أدرج يـوم : الأربعاء, 23 كانون1/ديسمبر 2020 08:24     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرات
إيفاد لجنة من وزارة الموارد المائية إلى ولاية جيجل للوقوف على الأسباب وراء الفيضانات

الجزائر - أوفد وزير الموارد المائية أرزقي براقي أمس الاثنين لجنة رفيعة المستوى من وزارته إلى ولاية جيجل، وذلك من أجل الوقوف على الأسباب التي كانت وراء الفيضانات الأخيرة التي شهدتها مدينة الطاهير وعاصمة الولاية والتي خلفت خسائر معتبرة في الأملاك، حسبما أورده يوم الثلاثاء بيان للوزارة.

وقد حلت اللجنة المكونة من مدير مركزي و مدراء عامون لكل من الوكالة الوطنية للموارد المائية، الديوان الوطني للتطهير بالإضافة إلى خبراء و مختصين تابعين لوزارة الموارد المائية بولاية جيجل، حيث تم عقد لقاء مع السلطات المحلية للولاية قبل التنقل إلى عدة مواقع كانت عرضة لفيضانات ليلة الأحد إلى الإثنين، كالمدخل الشرقي للولاية وحي الرابطة، وكذا جسر واد القنطرة،  يضيف نفس المصدر.

وفي هذا السياق، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الإستعجالية و العملية من اجل احتواء الوضع و معالجة الخسائر المادية التي خلفتها الفيضانات.

 إقرأ أيضا: تقلبات الطقس بجيجل: إعداد تقرير مفصل حول الخسائر لاتخاذ الإجراءات المناسبة

وتتعلق هذه الاجراءات الإستعجالية و العملية -حسب ذات البيان - بتجنيد كافة الوسائل البشرية و المادية من أجل تنقية و إزالة الرواسب و تطهير مجاري الصرف الصحي و تخصيص شاحنات تابعة للديوان الوطني للتطهير وذلك من الولايات المجاورة لولاية جيجل و المعدة خصيصا للقضاء على السيول و تخصيص فرق تقنية متخصصة لتشخيص الوضع و معالجة الأضرار التي لحقت بمختلف المنشآت المائية.

كما تقرر ايضا تخصيص فرقة تقنية تابعة للهيئة الوطنية للرقابة التقنية لمنشآت الري لمعاينة الوضع و التي ستباشر العمل ابتداء من غد الأربعاء.

وفيما يخص الإجراءات التكميلية ، سيتم الإعلان عنها لاحقا من طرف اللجنة الوزارية وذلك بعد التشخيص الكامل و الدقيق للوضع، وفق ذات البيان.

آخر تعديل على الأربعاء, 23 كانون1/ديسمبر 2020 08:50
كلـمات مفتـاحيــة :

معرض الصور

View the embedded image gallery online at:
http://www.aps.dz/ar/regions/98532-2020-12-23-07-43-55#sigProId0bc40208b1
إيفاد لجنة من وزارة الموارد المائية إلى ولاية جيجل للوقوف على الأسباب وراء الفيضانات
  أدرج يـوم : الأربعاء, 23 كانون1/ديسمبر 2020 08:24     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.12.23

رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم: النتائج الجزئية

20.12.23

إيفاد لجنة من وزارة الموارد المائية إلى ولاية جيجل للوقوف على الأسباب وراء الفيضانات

20.12.22

مجلس الأمن-الصحراء الغربية : إعادة بعث المسار السياسي ضرورة ملحة

20.12.22

كوفيد-19: استلام 150 ألف قناع واقي من الجالية الجزائرية المقيمة بمدينة تولوز الفرنسية

20.12.22

تيبازة: براهيم مراد يطالب بدفع مشروع تحويل مياه سد كاف الدير "عاجلا"

20.12.22

ايت احمد و عبان و عباس: روح الاتحاد و التمسك بالوحدة الوطنية كإرث للجزائريين

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.12.21

التلقيح ضد فيروس كورونا : الجزائر تتجه نحو آخر حل وقائي

20.12.22

الجزائر تمتلك أحد أكبر حقول الطاقة الشمسية في العالم

20.12.21

الفيلم الوثائقي "أنامل الطين" يتوج بالذرع الذهبي للدورة الأولى للمهرجان العربي لفيلم…

20.12.21

السنة الأولى من عهدة الرئيس تبون: الفلاحة حجر الأساس لبرنامج التجديد الاقتصادي

20.12.21

حرب سيبرانية: الجزائر تملك كافة الوسائل لمجابهة التهديد والرد عليه

20.12.21

الصحراء الغربية: نواب نمساويون يحذرون من تفاقم الوضع في المنطقة بعد قرار ترامب الأخير