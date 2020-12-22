Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

قضية انفجار الغاز بالبيض : أحكام ما بين ثلاثة سنوات سجنا نافذة والبراءة لنحو 12 متهما

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 كانون1/ديسمبر 2020 16:40     الفئـة : جهـوي     قراءة : 12 مرات
قضية انفجار الغاز بالبيض : أحكام ما بين ثلاثة سنوات سجنا نافذة والبراءة لنحو 12 متهما

البيض - أصدر مجلس قضاء البيض يوم الثلاثاء أحكاما ما بين ثلاثة سنوات سجنا نافذة والبراءة لنحو 12 متهما في قضية انفجار أنبوب الغاز الذي وقع شهر أكتوبر الماضي والذي خلف وفاة ستة أشخاص وإصابة 17 آخرين, حسبما استفيد لدى النيابة العامة لدى المجلس القضائي للولاية.

وقد أيٌدت الغرفة الجزائية خلال جلسة الاستئناف الأحكام الصادرة في حق كل من المقاول صاحب مشروع القضاء على النقاط السوداء الخاصة بشبكة المياه المستعملة بمدينة البيض وسائق آلة الحفر (جرافة) والقاضية بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات واللذان توبعا بتهم "التسبب في القتل الخطأ والجرح الخطأ والحريق المؤدي إلى إتلاف أموال الغير".

كما تم تخفيف العقوبة الصادرة ضد كل من مسير الأشغال والعضو المنتخب عن المجلس الشعبي البلدي لبلدية البيض من ثلاثة سنوات حبسا نافذة إلى سنة واحدة حبسا نافذة, فيما تم تخفيف عقوبة كل من مهندس التابع لمديرية الموارد المائية وموظف آخر بالفرع المحلي لشركة "سونلغاز" من ثلاث سنوات حبسا نافذة في الحكم الابتدائي إلى عام حبس موقوفة النفاذ.

اقرأ أيضا :       انفجار أنبوب الغاز بالبيض: انطلاق محاكمة 12 متهما في القضية

وفي نفس السياق استفاد ستة متهمين آخرين من الحكم بالبراءة من جميع التهم المنسوبة إليهم ويتعلق الأمر بمنتخب عن المجلس الشعبي البلدي للبيض ومهندس بوحدة الجزائرية للمياه وآخر من اتصالات الجزائر ومهندس من مديرية توزيع الكهرباء والغاز, فضلا عن مهندس أخر من مديرية الموارد المائية ومهندس من مكتب دراسات المكلف بمتابعة أشغال الإنجاز, وفقا لنفس المصدر.

ومن جهتها طعنت النيابة العامة لمجلس قضاء البيض بالنقض في الأحكام الصادرة عن الغرفة الجزائية لمحكمة الاستئناف ضد جميع المتهمين في هذه القضية, مثلما أشارت إليه  النيابة العامة لدى المجلس القضائي للولاية.

آخر تعديل على الثلاثاء, 22 كانون1/ديسمبر 2020 16:45
كلـمات مفتـاحيــة :
قضية انفجار الغاز بالبيض : أحكام ما بين ثلاثة سنوات سجنا نافذة والبراءة لنحو 12 متهما
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 كانون1/ديسمبر 2020 16:40     الفئـة : جهـوي     قراءة : 12 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.12.22

وضع حقوق الإنسان بالمغرب يعرف "انتكاسة"

20.12.22

خبير أوروبي: على الاتحاد الأوروبي ألا يقيم علاقاته مع المغرب على حساب حقوق الشعب الصحراوي

20.12.22

كرة اليد (تحضيرات): انهزام الجزائر وديا أمام بولونيا (24-26)

20.12.22

كوفيد-19: تسجيل 410 إصابة جديدة و 376 حالة شفاء و 12 حالة وفاة

20.12.22

تيبازة: 712 اعتداء على شبكتي الكهرباء والغاز السنة الجارية

20.12.22

حميدو يستعرض مع سفير كوبا بالجزائر سبل تعزيز الشراكة والتعاون بين البلدين

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.12.21

التلقيح ضد فيروس كورونا : الجزائر تتجه نحو آخر حل وقائي

20.12.21

الفيلم الوثائقي "أنامل الطين" يتوج بالذرع الذهبي للدورة الأولى للمهرجان العربي لفيلم…

20.12.21

السنة الأولى من عهدة الرئيس تبون: الفلاحة حجر الأساس لبرنامج التجديد الاقتصادي

20.12.21

الصحراء الغربية: نواب نمساويون يحذرون من تفاقم الوضع في المنطقة بعد قرار ترامب الأخير

20.12.21

الجزائر تطالب باسترجاع أرشيفها "الكامل" من فرنسا ولا يمكن محو الماضي لبناء علاقات متوازنة

20.12.21

مناطق الظل: ملف في صدارة أولويات الرئيس تبون