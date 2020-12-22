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تقلبات الطقس بجيجل: إعداد تقرير مفصل حول الخسائر لاتخاذ الإجراءات المناسبة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 كانون1/ديسمبر 2020 16:06     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرات
تقلبات الطقس بجيجل: إعداد تقرير مفصل حول الخسائر لاتخاذ الإجراءات المناسبة

جيجل- كشف فريد لعجال المشرف على اللجنة الوزارية التي أوفدها وزير الموارد المائية لمعاينة الخسائر الناجمة عن تقلبات الطقس الأخيرة بولاية جيجل،  اليوم الثلاثاء أن اللجنة قامت بـ"إعداد تقرير مفصل عن مخلفات السيول تحسبا لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وأوضح ذات المسؤول في تصريح للصحافة على هامش المعاينة الميدانية التي قام رفقة أعضاء اللجنة إلى مختلف المواقع المتضررة جراء السيول الجارفة أن " تقريرا مفصلا سيتم تقديمه لوزير الموارد المائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

واشار المتحدث في ذات السياق إلى أن دراسة قيد الإنجاز على مستوى الوزارة الوصية سيتم من خلالها تحديد جميع "النقاط السوداء" عبر الوطن لإعداد مخطط للتدخل يمتد لعدة سنوات للقضاء على خطر الفيضانات.

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من جهته، أفاد المدير العام للديوان الوطني للتطهير، عبد القادر رزاق بأن مصالحه الموفدة إلى جيجل تستعمل كاميرا متطورة يمكنها الولوج داخل الأنفاق الطويلة والتي لا يمكن للأشخاص الوصول إليها لتحديد العوائق المتواجدة بهذه الأنفاق قصد وضع مخطط خاص للتدخل و إزالة هذه العوائق لتفادي أي فيضانات أخرى محتملة.

يذكر، أن أمطارا غزيرة قد تساقطت ليلة الأحد إلى الاثنين الماضية على ولاية جيجل و تسببت في انهيار جزئي لجسر وادي القنطرة بالمدخل الشرقي للولاية و جرف 18 مركبة .

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تقلبات الطقس بجيجل: إعداد تقرير مفصل حول الخسائر لاتخاذ الإجراءات المناسبة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 كانون1/ديسمبر 2020 16:06     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرة   شارك

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