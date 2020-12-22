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محافظة الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية تثمن وترافق انجاز مشروع "منار" بولاية غرداية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 كانون1/ديسمبر 2020 11:54     الفئـة : جهـوي     قراءة : 14 مرات
محافظة الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية تثمن وترافق انجاز مشروع &quot;منار&quot; بولاية غرداية

الجزائر - رحبت محافظة الطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية في بيان لها بإطلاق مشروع القطب التكنولوجي للطاقات المتجددة بولاية غرداية مؤكدة مرافقتها للمشروع .

وأوضح المصدر ذاته ان مشروع القطب التكنولوجي للطاقات المتجددة بولاية غرداية (منار) سيتم انجازه من قبل وحدة البحوث التطبيقية في الطاقات المتجددة التابعة لمركز تنمية الطاقات المتجددة  بدعم وإشراف من المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

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وبخصوص المشروع، افادت المحافظة ان القطب يضم أربع منصات تكنولوجية و المتمثلة في الطاقة الشمسية الكهروضوئية و الطاقة الشمسية الحرارية.

كما يضم منصة  انتاج الهيدروجين من مصادر متجددة و اخرى  لتطبيقات الطاقة الشمسية في الزراعة.

و كانت المحافظة قد أوردت في تقريرها السنوي الذي نشر مؤخرا خارطة طريق تهدف إلى تحقيق الانتقال الطاقوي في الجزائر و إرساء نظام متين قائم على أنماط مستدامة و فعالة اقتصاديا.

كما شددت في تقريرها على أهمية وضع الانتقال الطاقوي في المقام الأول في خدمة الاقتصاد الوطني كمحفز حقيقي  للتنمية ومدعم من طرف  الأمة.

و لأجل ذلك، أوصت المحافظة بعدة توصيات من بينها على وجه الخصوص تحديد جميع المعايير التي يمكن أن تؤدي بنجاح الى الهدف المسطر بطريقة هادئة و صارمة و عدم  التسرع.

كلـمات مفتـاحيــة :
محافظة الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية تثمن وترافق انجاز مشروع "منار" بولاية غرداية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 كانون1/ديسمبر 2020 11:54     الفئـة : جهـوي     قراءة : 14 مرة   شارك

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