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الجزائر العاصمة : ميزانية بقيمة 3 مليار دج مخصصة لقطاع المياه

  أدرج يـوم : الإثنين, 21 كانون1/ديسمبر 2020 19:37     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرات
الجزائر العاصمة : ميزانية بقيمة 3 مليار دج مخصصة لقطاع المياه

الجزائر - رصدت ولاية الجزائر غلاف مالي قدره 3 مليار دج خلال سنة 2020 لدعم تخزين المياه والوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، حسبما اكد والي الجزائر العاصمة يوسف شرفة.

وفي تصريح على هامش زيارة عمل وتفقد لوزير الموارد المائية أرزقي براقي، أوضح والي الجزائر العاصمة أن الماء يمثل شق ذو "أولوية" في خطة العمل للولاية ويمثل نسبة 35 بالمائة في ميزانية التجهيز لسنة 2020.

وبخصوص الغلاف المالي المخصص لهذا القطاع، أكد والي العاصمة أنه أتاح الشروع في إنجاز مشاريع محطات تحلية مياه البحر، كوسيلة "فعالة"، كما قال، لمعالجة مشكلة ندرة تساقط الأمطار.

وفي هذا السياق أوضح السيد شرفة أن سكان العاصمة يحتاجون إلى حجم 275 ألف متر مكعب لتلبية احتياجاتهم اليومية من الماء الشروب.

وأشار إلى أن خطة عمل ولاية الجزائر تنص على وجه الخصوص على إصلاح التسربات في شبكة توزيع المياه، مما سيمكن من استعادة الى غاية 30 ألف متر مكعب/ يوميا.

و لكن التدخلات على مستوى الشبكة يمكن أن تتسبب في انقطاعات "لا مفر منها" في التموين بالماء الشروب، و أحيانًا على مستوى عدة بلديات، من 4 إلى 10 أيام حسب طبيعة الاشغال، حسبما أوضح والي الجزائر العاصمة.

آخر تعديل على الإثنين, 21 كانون1/ديسمبر 2020 19:46
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الجزائر العاصمة : ميزانية بقيمة 3 مليار دج مخصصة لقطاع المياه
  أدرج يـوم : الإثنين, 21 كانون1/ديسمبر 2020 19:37     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرة   شارك

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