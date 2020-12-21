انتقاء 14 مشروعا بحثيا من الجزائر في اطار مؤسسة الشراكة في البحث والابتكار في منطقة البحر المتوسط -

جيدو/ البطولة الافريقية أكابر : هدفنا كان حصد أكبر عدد من الميداليات وهو ما تحقق -

المجلس الشعبي الوطني : بن عبد الرحمان يعرض مشروع قانون تسوية المالية ل 2018 -

كوفيد-19: تسجيل 456 إصابة جديدة و 384 حالة شفاء و 9 وفيات -

نسبة امتلاء السدود بغرب البلاد تبقى منخفضة -

السيد رزيق يتباحث مع السفير الفرنسي بالجزائر حول آفاق التعاون التجاري بين البلدين -

دورة اتحاد شمال إفريقيا (-20 سنة) : الجزائر تنهزم أمام ليبيا (0-1) وتخرج من المنافسة -

أنترنت ثابت و نقال: حوالي 42 مليون مشترك خلال الثلاثي الثالث من سنة 2020 -

كوفيد-19 : سوناطراك حافظت على قدراتها الإنتاجية و تجنبت خسائر معتبرة بفضل عدة إجراءات -

المندوبية الوطنية للأمن في الطرق تطلق حملة تحسيسية لسائقي الوزن الثقيل -

الجزائر تطالب باسترجاع أرشيفها الكامل من فرنسا ولا يمكن محو الماضي لبناء علاقات متوازنة -

التلقيح ضد فيروس كورونا : الجزائر تتجه نحو آخر حل وقائي -

إسماعيل شرقي : هناك اجماع على أن اتفاق السلم هو السبيل الوحيد لحل الأزمة في مالي -

هاتف نقال : 22ر45 مليون مشترك خلال الثلاثي الثالث لسنة 2020 في الجزائر -

ربط 12 معهدا لتكوين الأئمة بالشبكة العنكبوتية و رقمنة مائة مخطوط -

الهاتف الثابت: تسجيل 75ر4 مليون مشترك عند نهاية الثلاثي الثالث من سنة 2020 -

كان على الأمم المتحدة إخطار مستشارها القانوني بشأن فتح قنصليات في الصحراء الغربية -

عبان رمضان ترك بصمات دامغة في مسار الحركة الوطنية وكان يبجل الوحدة الوطنية -

الصحراء الغربية : اعلان ترامب عملية إحتيال باسم السلام -