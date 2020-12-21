أم البواقي: حجز أزيد من 4000 جهاز إلكتروني مهرب بمدينة عين البيضاء

وأوضح ذات المصدر بأن الأجهزة الالكترونية التي تم حجزها بعد استغلال عناصر الأمن لمعلومات مفادها وجود شاحنة مشبوهة متوقفة بحي الأوراس بمدينة عين البيضاء تتمثل في هواتف نقالة ذكية و لوحات رقمية و أقراص متحركة (فلاش ديسك) ذات منشأ أجنبي.
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وأضاف ذات المصدر بأن تنقل عناصر الأمن إلى مكان وجود الشاحنة التي بدت في بداية الأمر محملة بكمية من البطاطا ليتبين بعد تفتيشها أن صناديق البطاطا استعملت لإخفاء 10 رزم كبيرة الحجم تحتوي على 958 جهاز هاتف نقال من مختلف الأنواع و 113 لوحة رقمية بالإضافة إلى 2950 قرص متحرك (فلاش ديسك).
وقد مكن التحقيق مع صاحب الشاحنة من تحديد هوية شريكه و توقيفه مع إنجاز ملف جزائي ضدهما عن قضية "حيازة ونقل أجهزة إلكترونية ذات منشأ أجنبي متأتية عن طريق التهريب باستعمال وسيلة نقل ذات محرك" قدما بموجبه أمام النيابة المحلية مثلما أشار إليه ذات المصدر.