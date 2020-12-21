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أم البواقي: حجز أزيد من 4000 جهاز إلكتروني مهرب بمدينة عين البيضاء

  أدرج يـوم : الإثنين, 21 كانون1/ديسمبر 2020 12:09     الفئـة : جهـوي     قراءة : 10 مرات

أم البواقي - تمكن عناصر الأمن الحضري الثاني بعين البيضاء التابع لأمن ولاية أم البواقي من حجز 4021 جهاز إلكتروني من بينها 958 هاتف نقال مهرب، حسب ما علم اليوم الإثنين من خلية الاتصال و العلاقات العامة بذات السلك النظامي.

وأوضح ذات المصدر بأن الأجهزة الالكترونية التي تم حجزها بعد استغلال عناصر الأمن لمعلومات مفادها وجود شاحنة مشبوهة متوقفة بحي الأوراس بمدينة عين البيضاء تتمثل في هواتف نقالة ذكية و لوحات رقمية و أقراص متحركة (فلاش ديسك) ذات منشأ أجنبي.

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وأضاف ذات المصدر بأن تنقل عناصر الأمن إلى مكان وجود الشاحنة التي بدت في بداية الأمر محملة بكمية من البطاطا ليتبين بعد تفتيشها أن صناديق البطاطا استعملت لإخفاء 10 رزم كبيرة الحجم تحتوي على 958 جهاز هاتف نقال من مختلف الأنواع و 113 لوحة رقمية بالإضافة إلى 2950 قرص متحرك (فلاش ديسك).

وقد مكن التحقيق مع صاحب الشاحنة من تحديد هوية شريكه و توقيفه مع إنجاز ملف جزائي ضدهما عن قضية "حيازة ونقل أجهزة إلكترونية ذات منشأ أجنبي متأتية عن طريق التهريب باستعمال وسيلة نقل ذات محرك" قدما بموجبه أمام النيابة المحلية مثلما أشار إليه ذات المصدر.

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أم البواقي: حجز أزيد من 4000 جهاز إلكتروني مهرب بمدينة عين البيضاء
  أدرج يـوم : الإثنين, 21 كانون1/ديسمبر 2020 12:09     الفئـة : جهـوي     قراءة : 10 مرة   شارك

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