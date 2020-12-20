جراد يعلن عن منح حصة إضافية من 500 إعانة للبناء الريفي لولاية المدية

وجدد السيد جراد الذي نزل ضيفا على إذاعة "التيتري" -- على هامش زيارة عمل إلى الولاية -- "تعهد الحكومة بمرافقة السكان القاطنين في المناطق الريفية", موازاة مع التشديد على "ضرورة تطوير الاستثمار الفلاحي", لاسيما "شعبة الصناعات الغذائية" التي تعد "قيمة مضمونة بالنسبة لمستقبل السكان والانطلاقة الاقتصادية لهذه المناطق", حسب ما أضاف.
كما كشف الوزير الأول في السياق نفسه عن "التسوية القريبة" لمشكل اقتناء تجهيزات لفائدة المستشفى الجديد ل"تابلاط", مؤكدا عن "استكمال الإجراءات الإدارية خلال الأيام القليلة القادمة".
وأبرز الوزير الأول "أهمية مكانة قطاعي التربية والتعليم العالي في سياسة الحكومة التي تستدعي,كما قال, "مواصلة الجهود في مجال انجاز الهياكل والمنشآت بالشكل الذي يسمح بمرافقة زيادة الطلب وتغطية الاحتياجات في هذين القطاعين الأساسيين".