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المدية: جراد يشرف على توزيع سيارات إسعاف مجهزة لفائدة مؤسسات استشفائية

  أدرج يـوم : الأحد, 20 كانون1/ديسمبر 2020 16:13     الفئـة : جهـوي     قراءة : 6 مرات

 المدية- أشرف الوزير الأول, عبد العزيز جراد, يوم الأحد بالمدية على توزيع سيارات إسعاف مجهزة لفائدة مؤسسات استشفائية محلية, في إطار مخطط مكافحة انتشار جائحة كوفيد-19.

ودعا الوزير الأول, على هامش زيارة العمل والتفقد التي يقوم بها إلى الولاية, إلى "مزيد من اليقظة والحذر مع العمل على الاحترام الصارم للإجراءات الوقائية ضد جائحة كوفيد-19", مؤكدا في السياق أن "الحكومة قد تمكنت من مواجهة الجائحة بكل مسؤولية وبإرادة كبيرة من اجل الحد من انتشار الفيروس والحفاظ على حياة المواطنين".

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ومست عملية توزيع سيارات الإسعاف المجهزة بمعدات طبية كل من المؤسسات الاستشفائية ل"تابلاط" (شمال-شرق الولاية) والمدية, والعيادات المتعددة الخدمات ل"بوغار"(جنوب-غرب) و"أولاد دايد" (جنوب-شرق). كما تم تخصيص سيارة إسعاف مجهزة خامسة لمصلحة المساعدة الطبية المستعجلة (سامو) لمستشفى "محمد بوضياف" بالمدية.

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المدية: جراد يشرف على توزيع سيارات إسعاف مجهزة لفائدة مؤسسات استشفائية
  أدرج يـوم : الأحد, 20 كانون1/ديسمبر 2020 16:13     الفئـة : جهـوي     قراءة : 6 مرة   شارك

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