المدية: جراد يشرف على توزيع سيارات إسعاف مجهزة لفائدة مؤسسات استشفائية

ودعا الوزير الأول, على هامش زيارة العمل والتفقد التي يقوم بها إلى الولاية, إلى "مزيد من اليقظة والحذر مع العمل على الاحترام الصارم للإجراءات الوقائية ضد جائحة كوفيد-19", مؤكدا في السياق أن "الحكومة قد تمكنت من مواجهة الجائحة بكل مسؤولية وبإرادة كبيرة من اجل الحد من انتشار الفيروس والحفاظ على حياة المواطنين".
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ومست عملية توزيع سيارات الإسعاف المجهزة بمعدات طبية كل من المؤسسات الاستشفائية ل"تابلاط" (شمال-شرق الولاية) والمدية, والعيادات المتعددة الخدمات ل"بوغار"(جنوب-غرب) و"أولاد دايد" (جنوب-شرق). كما تم تخصيص سيارة إسعاف مجهزة خامسة لمصلحة المساعدة الطبية المستعجلة (سامو) لمستشفى "محمد بوضياف" بالمدية.