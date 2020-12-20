المدية: جراد يشرف على توزيع سيارات إسعاف مجهزة لفائدة مؤسسات استشفائية

المدية- أشرف الوزير الأول, عبد العزيز جراد, يوم الأحد بالمدية على توزيع سيارات إسعاف مجهزة لفائدة مؤسسات استشفائية محلية, في إطار مخطط مكافحة انتشار جائحة كوفيد-19.

ودعا الوزير الأول, على هامش زيارة العمل والتفقد التي يقوم بها إلى الولاية, إلى "مزيد من اليقظة والحذر مع العمل على الاحترام الصارم للإجراءات الوقائية ضد جائحة كوفيد-19", مؤكدا في السياق أن "الحكومة قد تمكنت من مواجهة الجائحة بكل مسؤولية وبإرادة كبيرة من اجل الحد من انتشار الفيروس والحفاظ على حياة المواطنين".

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