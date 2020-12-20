المدية: جراد يعطي إشارة انطلاق أشغال ربط سبع بلديات بالغاز الطبيعي

المدية - أشرف الوزير الأول, عبد العزيز جراد, يوم الأحد ب"غوية" بلدية زوبرية, جنوب غرب المدية, على إعطاء إشارة انطلاق أشغال ربط سبع بلديات من غرب وشرق الولاية بالغاز الطبيعي, انطلاقا من خط نقل الغاز "عين الشياخ" بعين الدفلى.

وقال السيد جراد بالمناسبة أن "الدولة تسهر على تلبية حاجيات السكان فيما يتعلق بالتموين بالغاز الطبيعي, ولن تدخر أي جهد من أجل تغطية أكبر عدد ممكن من المناطق بهذه الطاقة", مطالبا المسؤولين القائمين على قطاع الطاقة ب"رفع جميع العقبات والمعوقات التي تعرقل إطلاق أو إنجاز مشاريع الربط بالغاز الطبيعي".

ويستهدف المشروع -- الذي حددت آجال انجازه ب 12 شهرا -- ما لا يقل عن 9.600 مسكنا موزعا عبر بلديات حناشة وبوعيشون وسي محجوب وواد بوعشرة وسيدي زيان والربيعة والمجموعة الحضرية الثانوية ل"غوية" ببلدية الزوبرية.

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وتم تخصيص لهذا المشروع غلافا ماليا إجماليا يقدر ب 7ر4 ملايير دج, على أن يساهم في خلق حوالي 400 منصب شغل.