الدخول المهني: تخصصات جديدة تعزز منظومة التكوين بولاية الأغواط

الأغواط- تعززت منظومة التكوين بولاية الأغواط بفتح تخصصات جديدة برسم الدخول المهني الجديد 2020/ 2021 ، حسبما استفيد يوم الأحد لدى مسؤولي قطاع التكوين و التعليم المهنيين .

ويتعلق الأمر بفتح تخصصات الإلكترونيك ذات الصلة بالإستخدامات المتنوعة للطاقات المتجددة وخاصة منها الشمسية وفي الفندقة و الإطعام ، إضافة إلى تخصص أنابيب صناعية ، وآخر ذي صلة بالتأمينات ، مثلما صرح لـ"وأج" مدير القطاع .

ويأتي إدراج التخصصات الجديدة في إطار سياسة القطاع بخصوص الإستجابة لحاجيات سوق العمل وتلبية لتطلعات الطاقات الشابة المتخرجة من مؤسسات القطاع ، استنادا للسيد جلول بن با .

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وأكد بالمناسبة أن القطاع يحرص على الإلتزام الصارم بالبروتوكول الصحي الخاص بالوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ، حيث يراهن في ذلك كثيرا على مدى وعي المتربصين .

وبخصوص مجريات التكوين أشار ذات المسؤول الى أنه سيتم الإعتماد على نظام التناوب و التفويج لتفادي الإكتظاظ داخل قاعات التدريس و بورشات التطبيق.

و سجل القطاع برسم الدخول المهني الجديد 6.140 متربصا جديدا ، مما سيرفع التعداد الإجمالي للمتربصين إلى 13.499 متربصا يتوزعون على 127 تخصصا و17 شعبة مهنية مفتوحة عبر 28 مؤسسة تكوينية بالولاية .