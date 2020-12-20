الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره التركي رجب طيب أردوغان -

مناطق الظل : نحو مراجعة الجباية المحلية قصد السماح للبلديات بالتزود بموارد مالية -

إرادة قوية في جعل المؤسسات الناشئة قاطرة للاقتصاد الوطني -

ورقلة/الدخول المهني 2020/2021 : أزيد من 13.370 متمهن ومتربص يلتحقون بمؤسسات القطاع -

اليوم العالمي للتضامن الإنساني: تذكير بضرورة التضامن لمواجهة الأزمات -

جراد يلح على ضرورة دعم قطاع الصناعات الغذائية -

بيئة: تنظيم الطبعة الأولى من الصالون الافتراضي حول تسيير النفايات يوم الاثنين -

بطولة إفريقيا: المنتخب الوطني للجيدو يتوج باللقب الأفريقي حسب الفرق -

السيد شنين يستعرض العلاقات الثنائية المتميزة بين الجزائرو ايطاليا مع السفير الجديد -

جراد يؤكد على ضرورة تكييف منظومة التكوين والتعليم المهنين مع حاجيات سوق الشغل -

الذاكرة، أحد الأسس التي تقوم عليها الجزائر الجديدة -

جراد يضع حجر الأساس لمشروع 1.267 سكن عدل ب بني عطلي بالمدية -

أوابك: إجمالي استثمارات الجزائر سيبلغ أكثر من 43 مليار دولار ما بين 2020-2024 -

موارد مائية: الشروع في مسعى متعدد القطاعات قصد تسوية مشكل الترخيص بالتنقيب عن الآبار -

دورة اتحاد شمال إفريقيا لأقل من 20 سنة - الجزائر-ليبيا: الخضر أمام حتمية الفوز -

تطبيع المغرب مع اسرائيل يخفي نوايا لتفتيت الدول الكبيرة في المنطقة -

الجزائر تؤدي دورا محوريا لحل أزمات المنطقة سلميا -

تصنيف الفيفا (سيدات) : المنتخب الجزائري يختتم سنة 2020 في المركز ال79 -

النظام المغربي الأخرق يسير الوضع في الصحراء الغربية تسييرا ارتجاليا -