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ورقلة/الدخول المهني 2020/2021 : أزيد من 13.370 متمهن ومتربص يلتحقون بمؤسسات القطاع

  أدرج يـوم : الأحد, 20 كانون1/ديسمبر 2020 14:48     الفئـة : جهـوي     قراءة : 16 مرات
ورقلة/الدخول المهني 2020/2021 : أزيد من 13.370 متمهن ومتربص يلتحقون بمؤسسات القطاع

ورقلة - التحق ما لا يقل عن 13.374 متمهن ومتربص يوم الأحد بمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين بولاية ورقلة برسم الدخول المهني 2020/2021, حسبما علم لدى المدير الولائي للقطاع.

ويتوزع هؤلاء المتربصون والمتمهنون على عدة أنماط تكوين على غرار التمهين (7.763 منصب) والتكوين الإقامي (1.994) والمرأة الماكثة بالبيت (1.691) والتكوين التأهيلي (659) والدروس المسائية (568) والتكوين عن طريق المعابر (188 منصب), كما أوضح مدير القطاع على هامش مراسم افتتاح السنة التكوينية الجديدة.

ويحصي القطاع حاليا بورقلة 20 مركزا للتكوين المهني والتمهين بالإضافة إلى خمسة (5) معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني, فضلا عن مركز جهوي للتكوين والتعليم المهني عن بعد ومعهد للتعليم المهني ومعهد للتكوين والتعليم المهنيين المتخصص في الهندسة البيداغوجية وتكوين الإطارات والرسكلة و20 مؤسسة تكوين خاصة متعمدة, حسبما ذكر السيد أحمد بلخادم.

ويشرف على تأطير تلك المؤسسات التكوينية 610 أستاذا في مختلف الرتب والتخصصات, كما أضاف ذات المسؤول.

وفي إطار تطبيق البروتوكول الصحي للتصدي لفيروس كوفيد-19, اتخذ القطاع عدة تدابير وقائية, تتمثل في تنظيف وتعقيم الهياكل البيداغوجية بالإضافة إلى توفير الأقنعة الواقية والمعقم الكحولي واحترام التباعد الجسدي, كما أشار المتحدث ذاته.

وفيما يتعلق بالدورة التكوينية المقبلة, أكد أن التسجيلات التي انطلقت في نوفمبر الماضي ستتواصل إلى غاية شهر فبراير 2021.

تجدر الإشارة أن السلطات المحلية قد أعطت إشارة انطلاق هذه السنة التكوينية من مركز التكوين المهني سليماني حمة العيد ببلدية عين البيضاء, شرق عاصمة الولاية.

آخر تعديل على الأحد, 20 كانون1/ديسمبر 2020 15:01
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ورقلة/الدخول المهني 2020/2021 : أزيد من 13.370 متمهن ومتربص يلتحقون بمؤسسات القطاع
  أدرج يـوم : الأحد, 20 كانون1/ديسمبر 2020 14:48     الفئـة : جهـوي     قراءة : 16 مرة   شارك

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