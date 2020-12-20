جراد يضع حجر الأساس لمشروع 1.267 سكن عدل ب"بني عطلي" بالمدية

المدية - أشرف الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم الأحد بالمدية، على وضع حجر الأساس لمشروع 1.267 وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار "عدل" ببني عطلي، شمال الولاية.

واستمع السيد جراد بالمناسبة لعرض قدمه المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير السكن و تحسينه "عدل" محمد طارق لعريبي حول هذا المشروع السكني "الهام"، الذي يمتد على مساحة 25 هكتار، على أن يتم تجهيزه بكل المرافق العمومية التي من شأنها ضمان إطار معيشي مريح للسكان.

وسيتم ربط هذا المشروع السكني الهام من الشمال بالطريق السريع الشفة-المدية ومن الغرب بالطريق الإجتنابي الشمالي لمدينة المدية الذي يوجد حاليا في طور الانجاز، حسبما جاء في ذات العرض.

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يشار إلى أن القطعة الأرضية التي سيبنى فيها هذا المشروع والتي تقع عند المدخل الشمالي لمدينة المدية، تم دمجها ضمن المحافظة العقارية الموجهة للعمران على مستوى بلدية المدية، بعد قرار سحبها من خريطة الأرضي الفلاحية من طرف الحكومة وتخصيصها لاستقبال مشروع سكني في صيغة البيع بالإيجار "عدل" وعدد من المرافق العمومية، حسبما كشفت عنه مصالح الولاية في مايو الماضي.

يهدف قرار إلغاء الطابع الفلاحي لهذه القطعة إلى تقليص العجز الذي تعاني منه بلدية المدية فيها يتعلق بالعقار العمراني، يضيف ذات المصدر.

وخلال وضعه لحجر الأساس لهذا المشروع السكني، استمع الوزير الأول كذلك لعرض حول وضعية قطاع السكن بالولاية، قدمته المديرة المحلية للقطاع.