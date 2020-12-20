المدية: الوزير الأول يدشن محور الطريق السيار "الشفة-البرواقية"

المدية - أشرف الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأحد على تدشين محور الطريق السيار "الشفة-البرواقية"، في إطار زيارة عمل إلى ولاية المدية سيتفقد خلالها ويعطي إشارة انطلاق عديد المشاريع التنموية المحلية.

وأعلن السيد جراد بالمناسبة أن "أشغال إنجاز الطريق السيار شمال-جنوب ستتواصل إلى أن تبلغ حدودنا مع دول الساحل الإفريقي".

واعتبر الوزير الأول أن "هذا المشروع يعد مكسبا كبيرا وذو أهمية استراتيجية".

كما شدد على ضرورة التهيئة المستمرة للطرقات بالإضافة إلى تأمين الأنفاق.

إقرأ أيضا: الوزير الأول في زيارة عمل إلى ولاية المدية غدا الأحد ويمتد هذا المحور الطرقي الشفة (البليدة) - البرواقية (المدية) على طول 53 كلم، وهو من انجاز مجموعة من المؤسسات الوطنية والأجنبية، على أن يساهم لدى وضعه حيز الخدمة في تقليص زمن التنقل بين شمال البلاد وجنوبه.

كما يضم هذا الطريق السريع 57 منشأة فنية و 10 منافذ طرقية ونفقين اثنين بطول 8ر4 كلم لربط بلدية الشفة بالبرواقية.