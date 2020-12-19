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الوزير الأول في زيارة عمل إلى ولاية المدية غدا الأحد

  أدرج يـوم : السبت, 19 كانون1/ديسمبر 2020 19:14     الفئـة : جهـوي     قراءة : 14 مرات
الوزير الأول في زيارة عمل إلى ولاية المدية غدا الأحد

الجزائر - يقوم الوزير الأول، عبد العزيز جراد، غدا الأحد، بزيارة عمل إلى ولاية المدية، حيث سيعلن عن انطلاق السنة التكوينية 2021/2020، حسب ما أفاد به يوم السبت، بيان لمصالح الوزير الأول.

وجاء في البيان: "سيقوم السيد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، غدا الأحد 20 ديسمبر 2020 مرفوقا بوفد وزاري، بزيارة عمل إلى ولاية المدية أين سيعلن عن انطلاق السنة التكوينية 2021/2020، كما سيتفقد مشاريع ذات طابع اجتماعي وأخرى تنموية".

آخر تعديل على السبت, 19 كانون1/ديسمبر 2020 19:15
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الوزير الأول في زيارة عمل إلى ولاية المدية غدا الأحد
  أدرج يـوم : السبت, 19 كانون1/ديسمبر 2020 19:14     الفئـة : جهـوي     قراءة : 14 مرة   شارك

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