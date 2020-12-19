الوزير الأول في زيارة عمل إلى ولاية المدية غدا الأحد

الجزائر - يقوم الوزير الأول، عبد العزيز جراد، غدا الأحد، بزيارة عمل إلى ولاية المدية، حيث سيعلن عن انطلاق السنة التكوينية 2021/2020، حسب ما أفاد به يوم السبت، بيان لمصالح الوزير الأول.